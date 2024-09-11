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Какие цвета маникюра станут фаворитами этой осени: обзор модных оттенков сезона

Трендовые цвета осеннего маникюра 2024: тепло и глубина в каждом оттенке
1:57
Моя семья » Красота и стиль

Осенью маникюр становится ярким акцентом в образе, отражая атмосферу сезона. В этот период особенно популярны оттенки, которые сочетают тепло и глубину, вдохновленные природными красками. Рассмотрим, какие цвета маникюра будут в тренде этой осенью и на что стоит обратить внимание при выборе оттенков.

Трендовые цвета осеннего маникюра 2024: тепло и глубина в каждом оттенке
Фото: freepik.com by kroshka__nastya, PDM

Винные и ягодные оттенки

Глубокие бордовые, малиновые и вишневые оттенки станут настоящими фаворитами осени. Эти насыщенные цвета добавят элегантности любому образу и отлично сочетаются с осенней одеждой. Они подходят для любого случая — от повседневного до вечернего.

Терракотовый и кирпичный

Тёплые оттенки терракоты и кирпича отражают осенние листья и придают маникюру уют и стиль. Эти цвета универсальны, их можно носить как с яркими аксессуарами, так и с нейтральной одеждой. Терракотовый маникюр подчеркнет индивидуальность и создаст модный акцент.

Серый и пастельные тона

Серый цвет и его вариации, такие как голубовато-серый или дымчатый, становятся популярными благодаря своей универсальности. Эти оттенки придают ногтям сдержанную утончённость, которая идеально подходит для офисного стиля. Пастельные тона, такие как нежно-розовый или мятный, также остаются в моде, добавляя лёгкости и романтичности.

Шоколадные и карамельные оттенки

Коричневые и карамельные оттенки напоминают о тёплом напитке в холодные дни. Эти цвета подходят для создания благородного и спокойного маникюра, который подчеркнет женственность и изысканность.

Осень 2024 года порадует разнообразием трендовых оттенков, которые помогут создать стильный и запоминающийся маникюр.

Уточнения

Маникю́р — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки).

Лак для ногте́й — косметическое средство, предназначенное для нанесения на ногти пальцев рук, а также ног.

Осень  — одно из четырёх времён года, между летом и зимой.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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