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Делаем кудрявые волосы блестящими и увлажнёнными: вам поможет маска с кокосовым молоком

Маска для кудрявых волос с кокосовым молоком
1:32
Моя семья » Красота и стиль

Ингредиенты

  • яичный желток: 1-2 желтка;
  • мед: 1 ст. л.;
  • оливковое масло: 1 ст. л.;
  • кокосовое молоко: 1 ст. л.

Преимущества используемых ингредиентов

Яичные желтки помогают увлажнять волосы, они богаты витаминами А, Е, минералами, фолиевой кислотой и биотином. Это помогает сохранить волосы здоровыми.

Маска для кудрявых волос с кокосовым молоком
Фото: commons.wikimedia.org by Larisa Birta larisabirta, PDM

Мед помогает удерживать влагу в волосах и сохранять их мягкими. Уменьшает выпадение волос. Он очищает кожу головы, а также делает волосы блестящими и шелковистыми.

Оливковое масло содержит различные питательные вещества и витамины, такие как A, D, E, K. Кроме того, он богат антиоксидантами и минералами. Обладает антибактериальными свойствами.

Кокосовое молоко придает естественное, блестящее сияние волосам, контролирует выпадение волос и помогает уменьшить перхоть. Оно способствует заживлению поврежденных волос и глубокому их питанию. 

Приготовление

Возьмите миску для смешивания и смешайте 1-2 желтка с 1 ст. л. меда. Затем добавьте 1 ст. л. оливкового масла, перемешайте, добавьте еще 1 ст. л. кокосового молока. Ваша маска для волос с яичным желтком и оливковым маслом для вьющихся волос готова к использованию.

Уточнения

Коко́совое молоко́ — молочно-белая непрозрачная жидкость, вырабатываемая из мякоти созревшего кокосового ореха. Непрозрачность и насыщенный вкус кокосового молока обусловлены высоким содержанием масла, большая часть которого — насыщенные жиры. Используется как компонент для приготовления различных блюд преимущественно восточной кухни, а также в качестве альтернативы коровьему молоку. Кокосовое молоко следует отличать от «кокосовой воды» (кокосового сока) — натуральной жидкости, находящейся внутри несозревшего кокосового ореха.
 

Оли́вковое ма́сло — растительное масло, получаемое из плодов оливы европейской (маслины, лат. Olea europaea). По жирнокислотному составу представляет собой смесь триглицеридов жирных кислот с очень высоким содержанием эфиров олеиновой кислоты. Имеет цвет от буровато-жёлтого до зеленовато-жёлтого и привкус легкой горчинки. Температура плавления 7—10 °C, в зависимости от происхождения масла.
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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