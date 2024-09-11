Как ежедневный уход за кожей головы улучшает внешний вид волос

Как забота о коже головы влияет на здоровье волос

1:18 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Когда речь заходит о красоте волос, мы часто забываем об их основе — здоровой коже головы. Ведь без правильного ухода за ней волосы не будут выглядеть ухоженными, даже при использовании дорогих средств. Постоянные укладки с использованием лаков, гелей и муссов могут забивать поры и приводить к проблемам с кожей головы: сухость, себорея, зуд. Чтобы избежать этого, нужно уменьшить частоту использования укладочных средств и стараться поддерживать кожу головы чистой. Кроме того, важно не забывать о достаточном количестве воды в рационе: кожа головы получает влагу в последнюю очередь, поэтому для её здоровья необходимо выпивать минимум литр воды в день. Также стоит мыть голову по необходимости — если волосы быстро жирнеют, это не повод откладывать мытье, главное — использовать мягкие шампуни, которые не пересушат кожу. Рацион играет не меньшую роль: жирная пища и фастфуд могут негативно влиять на состояние кожи головы, вызывая жирность корней и повышенное выпадение волос. Свежие овощи, фрукты, орехи и масла помогут сохранить здоровье как кожи головы, так и волос.

Фото: unsplash.com by Verne Ho, PDM

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих. У животных густой волосяной покров называется шерстью. У ряда млекопитающих (имеющие толстую жировую прослойку китообразные и толстый эпидермис слоны, носороги) волосяной покров редуцирован. Основной компонент волос — кератин.



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