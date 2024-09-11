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Тонкие волосы — не приговор: секреты объёма и стрижки

Как создать объём на тонких волосах без усилий
1:10
Моя семья » Красота и стиль

Тонкие волосы, лишенные объема, — распространенная проблема, которая часто связана с неправильным уходом или неудачным выбором стрижки. Чтобы визуально придать волосам объем, лучше избегать длинных причесок ниже плеч, так как они утяжеляют волосы. Стрижки на среднюю длину, особенно многослойные и "рваные", такие как каскад, помогут сделать волосы более пышными.

Как создать объём на тонких волосах без усилий
Фото: commons.wikimedia.org by Larisa Birta larisabirta, PDM

При мытье волос нужно фокусироваться на очищении корней, а кондиционер наносить только на длину, чтобы не утяжелять волосы у корней. Также важно обращать внимание на состояние кожи головы — пилинги и маски могут улучшить качество волос. Что касается укладок, их стоит избегать в больших количествах, так как средства для укладки могут утяжелить волосы.

Лучший способ сушить волосы — это подсушивать корни снизу вверх, чтобы создать дополнительный объем. Легкая небрежность в прическах, как художественный беспорядок или объемные пучки, может быть удачным решением для тонких волос, а начесы и легкий лак помогут закрепить прическу.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих. У животных густой волосяной покров называется шерстью. У ряда млекопитающих (имеющие толстую жировую прослойку китообразные и толстый эпидермис слоны, носороги) волосяной покров редуцирован. Основной компонент волос — кератин.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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