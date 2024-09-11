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Брови мечты своими руками: что выбрать — тушь или карандаш

Бьюти-секреты: как карандаш и тушь помогают сделать брови идеальными
1:36
Моя семья » Красота и стиль

Идеальные брови — это важный элемент завершенного образа, способный как подчеркнуть выразительность лица, так и испортить весь макияж, если они оформлены неправильно. Конечно, самый простой способ — обратиться к специалисту, но с современными средствами можно достичь отличного результата и самостоятельно. Для этого важно понимать, какие именно продукты лучше использовать.

Бьюти-секреты: как карандаш и тушь помогают сделать брови идеальными
Фото: unsplash.com by Remy_Loz axellvak, PDM

Карандаши для бровей подходят для корректировки формы и заполнения пустот, особенно если волоски растут неравномерно. Рекомендуется выбирать оттенок, ориентируясь на цвет волос: блондинкам — темнее на два тона, брюнеткам — светлее. К примеру, автоматический карандаш Micro Precision Brow Pencil от Estée Lauder позволяет создать точные штрихи, имитирующие натуральные волоски, и держится до 12 часов, не требуя затачивания.

Тушь для бровей — еще одно популярное средство, которое не только подкрашивает, но и фиксирует волоски. Главное — подобрать щеточку меньшего размера, чтобы тушь не выходила за пределы бровей. Тушь для бровей от BABOR с ультратонкой щеточкой легко наносится и сохраняет форму на весь день.

Многофункциональные средства, такие как Brow Tech To Go от Smashbox, сочетают в себе карандаш и гель для бровей. Такой комплект удобен, особенно если вы находитесь в поездке. Визажисты рекомендуют сначала использовать карандаш для создания формы, а затем фиксировать результат гелем.

Уточнения

Тушь (нем. Tusche) — краска, различных цветов, ранее брусковая чёрная краска (тушь чёрная), разных оттенков, приготовленная из сажи.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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