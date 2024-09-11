Как превратить продукты из холодильника в спа-процедуру для лица

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Пять простых масок для лица: секреты здоровой кожи из кухни
1:18
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Домашние маски для лица могут стать отличным дополнением к уходу за кожей, и для этого необязательно посещать салон или покупать дорогие средства. Многие полезные ингредиенты для масок можно найти в обычном холодильнике. Прежде чем наносить маску, важно правильно подготовить кожу: очистить ее и раскрыть поры, чтобы питательные вещества лучше усваивались. Маску следует наносить кисточкой и использовать не чаще двух раз в месяц, чтобы избежать негативных последствий.

Пять простых масок для лица: секреты здоровой кожи из кухни
Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese, CC BY 2.0

Для жирной кожи отлично подойдут авокадо, яичный белок и лимон, которые регулируют выработку себума. Более мягкий вариант — маска из авокадо и кефира, которая увлажнит и освежит кожу.

Для сухой кожи нужны средства с интенсивным питанием: оливковое или кокосовое масло, мед, банан и йогурт помогут вернуть коже здоровый вид. Огуречная маска станет отличным решением для борьбы с отеками, а смесь из корицы, куркумы и меда помогает справляться с акне благодаря своим противовоспалительным свойствам.

Важно помнить, что натуральные компоненты требуют осторожного применения, чтобы избежать аллергических реакций или раздражений.

Уточнения

Маска для лица — средство для ухода за кожей, нанесение на лицо состава из определённых веществ ради достижения косметического либо лечебного эффекта. Маски способствуют улучшению состояния кожи, увлажняют и очищают её, ускоряют регенерацию скоротечный эффект при одноразовом использовании, так и постепенное оздоровление кожи при прохождении длительного курса.
Маски бывают для нормальной, жирной, сухой и комбинированной кожи — в зависимости от типа кожи. По назначению маски для лица делятся на питательные, увлажняющие, очищающие, отбеливающие и омолаживающие.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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