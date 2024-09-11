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Из черного в блонд: профессиональные советы для идеального результата

Как стать блондинкой: секреты перехода от темного цвета
1:19
Моя семья » Красота и стиль

Переход от темного цвета волос к блонду — сложная процедура, которая требует профессионального подхода и значительного времени. Натуральные блондинки становятся все более редкими из-за доминантности гена темного цвета, поэтому окрашивание в блонд становится популярным запросом у колористов. Специалисты используют щелочные и кислотные смывки для удаления пигмента, а затем осветляют волосы с помощью специальных пудр и кремов в сочетании с окислителями. При этом важно учитывать состояние волос, структуру и провести тестовую прядь для выбора подходящей методики.

Как стать блондинкой: секреты перехода от темного цвета
Фото: public-domain-image. com by Titus Tscharntke, PDM

Переход из черного в блонд требует нескольких часов работы, так как необходимо тщательно проработать каждый этап, начиная с удаления красящего пигмента и заканчивая тонировкой. Кроме того, существуют щадящие техники окрашивания, такие как балаяж, омбре и мелирование, которые позволяют минимизировать повреждения. После осветления волос рекомендуется использовать специальные шампуни и бальзамы, избегать утюжков, фена и прямых солнечных лучей.

Для успешного и безопасного результата лучше обратиться к профессионалам, так как самостоятельные попытки могут повредить волосы.

Уточнения

Окрашивание волос — нанесение красителя с оксигентом на волосы, для изменения родного цвета или обесцвеченных прядей. Окрашивают волосы с целью скрыть седину, изменить естественный цвет волос (осветление или затемнение), освежить прическу, придать ей граней и визуальный объём, для смены имиджа и т. д.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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