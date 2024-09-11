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Правильный макияж: как выбрать идеальные оттенки для себя

Макияж для каждого: как подчеркнуть индивидуальные черты
1:32
Моя семья » Красота и стиль

Макияж — это искусство, которое позволяет подчеркнуть природную красоту и скрыть недостатки. Однако, для достижения наилучшего результата важно учитывать индивидуальные особенности: тип кожи, цвет волос и глаз, а также правильный выбор косметических средств.

Макияж для каждого: как подчеркнуть индивидуальные черты
Фото: unsplash.com by freestocks.org freestocks, PDM

Визажист Анастасия Лещинская рекомендует, прежде всего, определить свой тип кожи: сухая, жирная, комбинированная или нормальная, и в зависимости от этого подбирать косметику. Летом лучше выбирать легкие флюиды, а зимой — более питательные средства. Тональные средства следует проверять на коже лица, а не на руке, чтобы добиться идеального совпадения оттенка. При выборе текстуры макияжа важно учитывать не только тип кожи, но и личные предпочтения: кремовые текстуры создадут эффект влажной холеной кожи, а сухие лучше подойдут для жирной.

Также Лещинская советует учитывать цвет глаз при подборе теней: для голубых глаз подойдут коричневые и сливовые оттенки, для карих — синие и изумрудные. Эксперименты с текстурами и оттенками помогут найти свой идеальный образ. Не бойтесь обращаться к визажистам за советом или уроками, чтобы лучше разобраться в выборе косметики и подчеркивать свою индивидуальность.

Следуя этим рекомендациям, каждая женщина сможет создать эффектный и гармоничный макияж, который подчеркнет ее лучшие черты.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
Целью макияжа (визажа, англ. мейкапа) является украшение, самовыражение, а также камуфлирование (от фр. camouflage — маскировать, прятать) существующих особенностей. Макияж является разновидностью грима. Специалист по макияжу — визажист.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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