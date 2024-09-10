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Как правильно ухаживать за волосами: советы на каждый день

Привычки, которые портят ваши волосы, и как с ними бороться
1:18
Моя семья » Красота и стиль

Весной и осенью волосы подвергаются сильному стрессу из-за сезонных изменений, что сказывается на их состоянии. Однако есть привычки, которые могут дополнительно ухудшить их здоровье. Например, редкие визиты к стилисту с целью отрастить волосы часто приводят к противоположному результату. Не обрезая кончики, волосы начинают ломаться, терять силу и выглядеть неухоженными. Чтобы достичь желаемой длины, необходимо регулярно подстригать кончики и использовать профессиональные средства ухода.

Привычки, которые портят ваши волосы, и как с ними бороться
Фото: public-domain-image. com by Titus Tscharntke, PDM

Еще одной распространенной ошибкой является расчесывание волос от корней, что может повредить структуру и привести к ломкости. Лучше начинать расчесывание с кончиков, постепенно продвигаясь к корням. Ежедневное мытье головы также вредно: частое использование шампуней вызывает обезвоживание волос. Чтобы поддержать их здоровье, можно сократить частоту мытья и использовать термозащиту.

Еще один важный момент — разнообразие средств ухода. Постоянное использование одних и тех же продуктов снижает их эффективность. Волосам требуется регулярное обновление ухода в зависимости от их состояния и времени года.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих. У животных густой волосяной покров называется шерстью. У ряда млекопитающих (имеющие толстую жировую прослойку китообразные и толстый эпидермис слоны, носороги) волосяной покров редуцирован. Основной компонент волос — кератин.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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