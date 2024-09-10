Как правильно ухаживать за волосами: советы на каждый день

Весной и осенью волосы подвергаются сильному стрессу из-за сезонных изменений, что сказывается на их состоянии. Однако есть привычки, которые могут дополнительно ухудшить их здоровье. Например, редкие визиты к стилисту с целью отрастить волосы часто приводят к противоположному результату. Не обрезая кончики, волосы начинают ломаться, терять силу и выглядеть неухоженными. Чтобы достичь желаемой длины, необходимо регулярно подстригать кончики и использовать профессиональные средства ухода.
Еще одной распространенной ошибкой является расчесывание волос от корней, что может повредить структуру и привести к ломкости. Лучше начинать расчесывание с кончиков, постепенно продвигаясь к корням. Ежедневное мытье головы также вредно: частое использование шампуней вызывает обезвоживание волос. Чтобы поддержать их здоровье, можно сократить частоту мытья и использовать термозащиту.
Еще один важный момент — разнообразие средств ухода. Постоянное использование одних и тех же продуктов снижает их эффективность. Волосам требуется регулярное обновление ухода в зависимости от их состояния и времени года.
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих. У животных густой волосяной покров называется шерстью. У ряда млекопитающих (имеющие толстую жировую прослойку китообразные и толстый эпидермис слоны, носороги) волосяной покров редуцирован. Основной компонент волос — кератин.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Бархатцы — невероятно популярные садовые цветы, которые радуют нас яркими соцветиями на протяжении всего сезона. Но что делать, когда они отцветут и начнут увядать?