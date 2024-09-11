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Домашний антицеллюлитный крем с имбирём: он действительно работает

Рецепт домашнего крема с имбирём против целлюлита: хорошо разглаживает неровности кожи
1:05
Моя семья » Красота и стиль

Если вы решили сделать кожу живота, бёдер и ягодиц как можно более гладкой, предлагаем вам рецепт эффективного антицеллюлитного крема в домашних условиях. Эффект от его применения вы увидите уже скоро!

Рецепт домашнего крема с имбирём против целлюлита: хорошо разглаживает неровности кожи
Фото: Freepik is licensed under Free license

Ингредиенты:

  • сухой имбирный порошок — 1 чайная ложка;
  • порошок куркумы — 1 чайная ложка;
  • кукурузная мука — 3 столовые ложки;
  • кунжутное или оливковое масло — по необходимости;
  • масло тимьяна, лимона или розмарина — 3 капли.

Приготовление

  1. Смешайте сухой имбирный порошок, порошок куркумы и кукурузную муку в стеклянной или керамической миске.
  2. Добавьте кунжутное или оливковое масло, чтобы получилась кремообразная консистенция.

Готовый крем нужно хранить в холодильнике. Для использования его желательно набирать из ёмкости не пальцами, а чистой сухой ложкой. Просто наносите это средство массажными движениями на проблемные зоны на чистую кожу, главное — делать это регулярно.

Уточнения

Целлюлит (англ   lang="en">cellulite) — особенность внешнего вида кожи, обусловленная структурными изменениями подкожно-жировой клетчатки. Внешне проявляется бугристостью кожи в виде «апельсиновой корки» при её стягивании, а на последних стадиях и в обычном состоянии. Это состояние кожи не является заболеванием, не входит в международную классификацию болезней и не требует лечения.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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