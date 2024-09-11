Домашний антицеллюлитный крем с имбирём: он действительно работает

Если вы решили сделать кожу живота, бёдер и ягодиц как можно более гладкой, предлагаем вам рецепт эффективного антицеллюлитного крема в домашних условиях. Эффект от его применения вы увидите уже скоро!
Ингредиенты:
Приготовление
Готовый крем нужно хранить в холодильнике. Для использования его желательно набирать из ёмкости не пальцами, а чистой сухой ложкой. Просто наносите это средство массажными движениями на проблемные зоны на чистую кожу, главное — делать это регулярно.
Целлюлит (англ
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