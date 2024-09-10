Как жесткая вода портит ваши волосы и как этого избежать

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1:12
Моя семья » Красота и стиль

Жесткая вода — это проблема, с которой сталкиваются многие, и ее влияние на кожу и волосы может быть более значительным, чем кажется на первый взгляд. Она вызывает сухость, раздражение кожи, а также делает волосы ломкими и тусклыми. Чтобы минимизировать последствия воздействия жесткой воды, существует несколько простых, но эффективных методов. Во-первых, стоит сократить использование мыла, так как оно плохо смывается жесткой водой и усугубляет проблемы с кожей. Во-вторых, необходимо увлажнять кожу сразу после мытья, используя кремы или молочко для тела.

Как бороться с жесткой водой и сохранить кожу здоровой
Фото: commons.wikimedia.org by Nicole-Koehler, CC BY-SA 3.0

Также рекомендуется применять хелатный шампунь, который помогает справиться с негативным воздействием воды на волосы. Фильтр-лейка для душа — еще одно решение, которое поможет смягчить воду и уменьшить количество вредных примесей. Наконец, для ухода за лицом можно использовать бутилированную воду, особенно если кожа склонна к раздражению и сухости.

Следуя этим рекомендациям, можно значительно улучшить состояние кожи и волос, даже если нет возможности изменить качество водопроводной воды.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. В биологии — наружный покров позвоночных животных. Кожа защищает тело от широкого спектра внешних воздействий, участвует в дыхании, терморегуляции, обменных и многих других процессах. Кроме того, кожа представляет собой массивное рецептивное поле различных видов поверхностной чувствительности (боли, давления, температуры). Кожа является самым большим по площади органом.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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