Как не стать жертвой плохого парикмахера: пять тревожных признаков

Опасности салона красоты: что скрывают ваши парикмахеры

Каждый человек мечтает найти парикмахера, которому можно доверить свои волосы, не боясь за их качество и внешний вид. Однако, не всем везет встретить своего мастера с первого раза. Чтобы не стать жертвой некомпетентного специалиста, стоит обращать внимание на несколько тревожных сигналов. Например, обещания осветлить волосы до блонда за одно посещение могут свидетельствовать о непрофессионализме, так как грамотный стилист всегда учитывает состояние волос, их предыдущие окрашивания и индивидуальные особенности.

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Также важно следить за соблюдением санитарных норм: если мастер использует упавшие на пол инструменты без дезинфекции, это говорит о его небрежности. Еще один тревожный признак — замешивание краски вне вашего поля зрения. В этом случае вам могут использовать более дешевые материалы, что негативно скажется на качестве волос.

Наконец, избыточное количество сертификатов на стенах мастера может свидетельствовать о нехватке клиентов, а не о его высокой квалификации. Грамотный специалист проходит обучение лишь несколько раз в год, но на первом месте для него всегда остаются работа и отзывы довольных клиентов.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих. У животных густой волосяной покров называется шерстью. У ряда млекопитающих (имеющие толстую жировую прослойку китообразные и толстый эпидермис слоны, носороги) волосяной покров редуцирован. Основной компонент волос — кератин.





Парикмахер — специалист в области создания стиля человека с помощью причёски и парика.

Слово «парикмахер» произошло от нем. Perückenmacher, что означает — мастер, делающий парики.



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