Косметолог рассказала, как за несколько секунд понять, насколько эластична ваша кожа

Косметолог Адель Файзулина рассказала, что тургор кожи — это её упругость и эластичность, то есть способность менять форму и возвращаться в исходное состояние. Она предложила простой способ проверить состояние кожи.
Сначала нужно вымыть руки, чтобы они были чистыми, сухими и тёплыми. Затем выберите участок тела для проверки, например, живот или предплечье.
Чтобы оценить эластичность кожи, нужно захватить её двумя пальцами и поднять её на 1-2 сантиметра. Затем подержите её несколько секунд, после чего отпустите. Обратите внимание на время, которое потребуется коже, чтобы вернуться в исходное положение, посоветовала косметолог.
Эксперт добавила в разговоре со "Спорт-Экспрессом", что здоровая кожа должна очень быстро восстанавливать свою прежнюю форму.
Ту́ргор тка́ней — напряжённое состояние оболочек живых клеток. Тургорное давление — внутреннее давление, которое развивается в растительной клетке, когда в неё в результате осмоса входит вода, и цитоплазма прижимается к клеточной стенке; это давление препятствует дальнейшему проникновению воды в клетку.
Тургор обуславливается тремя факторами: внутренним осмотическим давлением клетки, которое вызывает напряжение клеточной оболочки, внешним осмотическим давлением, а также упругостью клеточной оболочки.
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