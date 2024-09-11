Косметолог рассказала, как за несколько секунд понять, насколько эластична ваша кожа

Косметолог рассказала о простой проверке кожи на эластичность

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Косметолог Адель Файзулина рассказала, что тургор кожи — это её упругость и эластичность, то есть способность менять форму и возвращаться в исходное состояние. Она предложила простой способ проверить состояние кожи.

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Сначала нужно вымыть руки, чтобы они были чистыми, сухими и тёплыми. Затем выберите участок тела для проверки, например, живот или предплечье.

Чтобы оценить эластичность кожи, нужно захватить её двумя пальцами и поднять её на 1-2 сантиметра. Затем подержите её несколько секунд, после чего отпустите. Обратите внимание на время, которое потребуется коже, чтобы вернуться в исходное положение, посоветовала косметолог.

Эксперт добавила в разговоре со "Спорт-Экспрессом", что здоровая кожа должна очень быстро восстанавливать свою прежнюю форму.

Уточнения

Ту́ргор тка́ней — напряжённое состояние оболочек живых клеток. Тургорное давление — внутреннее давление, которое развивается в растительной клетке, когда в неё в результате осмоса входит вода, и цитоплазма прижимается к клеточной стенке; это давление препятствует дальнейшему проникновению воды в клетку.

Тургор обуславливается тремя факторами: внутренним осмотическим давлением клетки, которое вызывает напряжение клеточной оболочки, внешним осмотическим давлением, а также упругостью клеточной оболочки.





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