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Домашний антицеллюлитный скраб для тела с корицей: полный гид по приготовлению и его полезным свойствам

Антицеллюлитный скраб с корицей: рецепт и преимущества для вашей кожи
2:08
Моя семья » Красота и стиль

Целлюлит — это проблема, с которой сталкиваются многие женщины, и борьба с ним может быть длительным процессом. Однако натуральные средства, такие как скраб с корицей, могут оказать значительную помощь в улучшении состояния кожи. Это средство не только помогает уменьшить проявления целлюлита, но и дарит коже ухоженный и свежий вид. В этом тексте мы поделимся рецептом антицеллюлитного скраба с корицей и расскажем о его полезных свойствах.

Антицеллюлитный скраб с корицей: рецепт и преимущества для вашей кожи
Фото: commons.wikimedia.org by Lanzi, CC BY 3.0

Рецепт антицеллюлитного скраба с корицей

Вам понадобятся следующие ингредиенты

  • 2 столовые ложки молотой корицы
  • 2 столовые ложки молотого кофе
  • 2 столовые ложки кокосового масла (или оливкового масла)
  • 1 столовая ложка мёда

Приготовление и применение

  1. Смешайте молотую корицу и молотый кофе в небольшой миске.
  2. Добавьте кокосовое масло и мед.
  3. Хорошо перемешайте все ингредиенты до получения однородной массы.
  4. Нанесите скраб на влажную кожу, массируя круговыми движениями, особое внимание уделяя проблемным зонам.
  5. Оставьте его на 5-10 минут, затем смойте тёплой водой.

Полезные свойства антицеллюлитного скраба с корицей

Улучшение циркуляции крови

Корица и кофе содержат вещества, которые стимулируют кровообращение, что способствует расщеплению жировых клеток и уменьшению видимости целлюлита.

Экспресс-пилинг

Мелкие частицы кофе и корицы отшелушивают мёртвые клетки кожи, улучшая её текстуру и способствуя обновлению.

Антиоксидантный эффект

Корица и кофе богаты антиоксидантами, которые помогают защищать кожу от свободных радикалов и поддерживают её здоровье.

Увлажнение и питание

Кокосовое масло и мед увлажняют и питают кожу, делая её мягкой и гладкой.

Регулярное использование антицеллюлитного скраба с корицей поможет вам улучшить состояние кожи и поддерживать её в отличном виде.

Уточнения

Целлюлит — особенность внешнего вида кожи, обусловленная структурными изменениями подкожно-жировой клетчатки.

Скраб - косметический крем, содержащий твёрдые частицы (измельчённые семена растений, соль, сахар, очищенный песок и т. п.), используется для очищения кожи от омертвевших клеток. Бывает также мыло-скраб (мыло с твёрдыми частицами). 

Кори́ца или Кори́чник цейло́нский — вечнозелёное дерево, вид рода Коричник (Cinnamomum) семейства Лавровые (Lauraceae). Корицей также называется и высушенная кора дерева, которая используется в качестве пряности.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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