Домашний антицеллюлитный скраб для тела с корицей: полный гид по приготовлению и его полезным свойствам

Антицеллюлитный скраб с корицей: рецепт и преимущества для вашей кожи

2:08 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Целлюлит — это проблема, с которой сталкиваются многие женщины, и борьба с ним может быть длительным процессом. Однако натуральные средства, такие как скраб с корицей, могут оказать значительную помощь в улучшении состояния кожи. Это средство не только помогает уменьшить проявления целлюлита, но и дарит коже ухоженный и свежий вид. В этом тексте мы поделимся рецептом антицеллюлитного скраба с корицей и расскажем о его полезных свойствах.

Фото: commons.wikimedia.org by Lanzi, CC BY 3.0

Рецепт антицеллюлитного скраба с корицей

Вам понадобятся следующие ингредиенты

2 столовые ложки молотой корицы

2 столовые ложки молотого кофе

2 столовые ложки кокосового масла (или оливкового масла)

1 столовая ложка мёда

Приготовление и применение

Смешайте молотую корицу и молотый кофе в небольшой миске. Добавьте кокосовое масло и мед. Хорошо перемешайте все ингредиенты до получения однородной массы. Нанесите скраб на влажную кожу, массируя круговыми движениями, особое внимание уделяя проблемным зонам. Оставьте его на 5-10 минут, затем смойте тёплой водой.

Полезные свойства антицеллюлитного скраба с корицей

Улучшение циркуляции крови

Корица и кофе содержат вещества, которые стимулируют кровообращение, что способствует расщеплению жировых клеток и уменьшению видимости целлюлита.

Экспресс-пилинг

Мелкие частицы кофе и корицы отшелушивают мёртвые клетки кожи, улучшая её текстуру и способствуя обновлению.

Антиоксидантный эффект

Корица и кофе богаты антиоксидантами, которые помогают защищать кожу от свободных радикалов и поддерживают её здоровье.

Увлажнение и питание

Кокосовое масло и мед увлажняют и питают кожу, делая её мягкой и гладкой.

Регулярное использование антицеллюлитного скраба с корицей поможет вам улучшить состояние кожи и поддерживать её в отличном виде.

Уточнения

Целлюлит — особенность внешнего вида кожи, обусловленная структурными изменениями подкожно-жировой клетчатки.



Скраб - косметический крем, содержащий твёрдые частицы (измельчённые семена растений, соль, сахар, очищенный песок и т. п.), используется для очищения кожи от омертвевших клеток. Бывает также мыло-скраб (мыло с твёрдыми частицами).



Кори́ца или Кори́чник цейло́нский — вечнозелёное дерево, вид рода Коричник (Cinnamomum) семейства Лавровые (Lauraceae). Корицей также называется и высушенная кора дерева, которая используется в качестве пряности.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.