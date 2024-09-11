Каким девушкам могут не подойти крупные серьги: советы по выбору подходящих украшений

Крупные серьги: каким девушкам стоит избегать массивных украшений?

1:53 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Крупные серьги могут стать ярким акцентом в образе, однако они подходят не всем девушкам. При выборе таких украшений важно учитывать не только их стиль, но и особенности внешности, чтобы серьги не нарушали пропорции лица и не отвлекали внимание от естественной красоты. В этом тексте мы расскажем, каким девушкам крупные серьги могут не подойти и на что обратить внимание при их выборе.

Фото: flickr.com by Марк Дж. Себастьян, CC BY-SA 2.0

Девушки с миниатюрными чертами лица

Крупные серьги могут визуально утяжелять лицо, особенно если его черты изначально очень деликатны и миниатюрны. В таких случаях большие украшения могут казаться слишком массивными и подавлять тонкие черты лица. Лучше выбрать серьги среднего размера или аккуратные варианты, которые подчеркнут грациозность.

Узкое лицо и длинная шея

Для девушек с узким лицом и длинной шеей крупные серьги могут создавать дополнительное визуальное удлинение, что нарушит гармонию. Такие украшения способны сделать лицо еще более вытянутым, акцентируя внимание на его форме. Лучше выбирать серьги круглой или овальной формы, которые смягчат пропорции.

Девушки с низкой линией скул

Если линия скул низкая и невыраженная, массивные серьги могут акцентировать внимание на этой особенности. Они будут зрительно утяжелять нижнюю часть лица, что создаст дисбаланс в общей внешности. В этом случае более подходящими будут небольшие серьги, которые не «тянут» взгляд вниз.

Крупные серьги — стильный аксессуар, но при их выборе важно учитывать черты лица и форму головы. Подбор украшений, которые будут подчеркивать достоинства внешности, сделает образ гармоничным и привлекательным.

Уточнения

Серьги серёжки — украшение, носимое в ушах, в которых для этого необходимо проколоть отверстия.



Бижуте́рия — украшения, в отличие от ювелирных изделий, сделанные из недорогих материалов.



Аксессуа́р — необязательный предмет, сопутствующий чему-либо; принадлежность чего-либо. Может улучшить, украсить или дополнить что-либо. В одежде аксессуар — предмет, используемый для дополнения внешнего вида или стиля и наиболее подверженный модным тенденциям, примером аксессуаров также могут являться наручные часы.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.