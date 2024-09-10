Эти ароматы неприятны окружающим: какие парфюмы не стоит выбирать

Названы запахи парфюмов, которые раздражают окружающих

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Парфюмер Екатерина Сиордия рассказала, какие ароматы могут раздражать окружающих людей, как сообщает сайт Москва 24.

Фото: commons.wikimedia.org by Disdero, CC BY 3.0

Прежде всего, стоит помнить, что жителям одних стран могут не нравиться ароматы жителей других и даже тяжело переноситься. Так, в России обычно не используют слишком насыщенные парфюмы, которые очень нравятся жителям восточных стран.

"Скажем, парфюм с акцентом на удовые, кожаные или животно-мускусные ноты может звучать для окружающих вызывающе", — сказала эксперт Екатерина Сиордия.

Россияне предпочитают фруктовые, травянистые и цветочные запахи. Также не стоит выбирать эксцентричные ароматы, пахнущие горелой проводкой, краской. Они могут быть раздражающими для людей.

По словам парфюмера, иногда бывает так, что приятный парфюм может через время проявляться неожиданно. К примеру, парфюм с нотой смородины через несколько часов может напоминать запах кошачьего лотка. Свежие ароматы через время могут начать издавать химический запах.

Что касается сладких ароматов, то они способны даже вызывать головную боль.

Уточнения

Парфюме́рия (фр. parfumerie «парфюмерная отрасль» ← parfumer «наполнять ароматом» ← fumer «дымить, окуривать») — совокупность изделий, применяемых для ароматизации тела человека, одежды, белья и воздуха в помещениях. Изначально понятие «парфюмерия» относилось к веществам, применяемым для благовонного окуривания воздуха, в том числе в религиозных культах (см. фимиам). Под парфюмерией также понимается отрасль производства, основанного на научных знаниях по сочетанию запахов.





Духи́ (фр. parfum, extrait) — парфюмерное средство в виде спиртового или водно-спиртового раствора, содержащее 10—30 % (и более, по массе) душистых веществ. Продолжительность действия (стойкость) духов на теле человека составляет 5—10 часов, на хлопчатобумажной ткани — не менее 28 часов. Среди других подобных парфюмерных изделий (туалетная вода, одеколон) духи обладают наибольшей концентрацией душистых веществ и стойкостью аромата.





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