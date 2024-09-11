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Ингредиенты, способные вызвать пигментные пятна: что важно знать при выборе косметики?

Опасные ингредиенты: что может вызывать пигментные пятна на коже?
2:13
Моя семья » Красота и стиль

Пигментные пятна — это косметическая проблема, которая может появляться по различным причинам, включая воздействие определенных ингредиентов в косметических средствах. Такие пятна могут сделать кожу неравномерной и менее привлекательной. Сегодня мы расскажем, какие ингредиенты могут провоцировать появление пигментных пятен и почему стоит быть осторожным при их использовании.

Опасные ингредиенты: что может вызывать пигментные пятна на коже?
Фото: pixabay.com by pixabay user 422694, CC BY 4.0

Спирт и спиртовые соединения

Спирт часто используется в косметике для создания лёгкой текстуры и быстрого высыхания. Однако он может вызывать раздражение и воспаление кожи, что может способствовать образованию пигментных пятен. Спирт нарушает естественный барьер эпидермиса, делая его более уязвимой к внешним факторам и влиянию ультрафиолетовых лучей.

Ароматизаторы и красители

Искусственные красители и ароматизаторы, используемые для придания косметическим продуктам приятного запаха или цвета, могут вызывать аллергические реакции и раздражения. Эти реакции могут привести к воспалению и гиперпигментации, особенно у чувствительной кожи. Лучше выбирать продукты с минимальным количеством ароматизаторов и красителей.

Высокие концентрации кислот

Кислоты, такие как гликолевая, салициловая и фруктовые, часто используются в косметических продуктах для пилинга и обновления кожи. Однако их высокие концентрации могут вызывать раздражение и чувствительность, что может привести к образованию пигментных пятен, особенно при воздействии солнечных лучей.

Сульфаты

Сульфаты — это агрессивные очищающие агенты, которые могут пересушивать кожу и вызывать её раздражение. Повышенная чувствительность дермы после использования продуктов с сульфатами может привести к появлению пигментных пятен. Лучше выбирать мягкие очищающие средства без сульфатов.

Использование косметических продуктов с осторожностью и выбор средств с безопасными ингредиентами помогут предотвратить появление пигментных пятен и сохранить кожу здоровой.

Уточнения

Меланоз или гиперпигментация — меланопатия, усиленное образование и повышенное отложение в органах и тканях тёмно-коричневого или чёрного пигмента из группы меланинов, содержащегося в норме в коже, сетчатке глаза, мозговых оболочках, проявляющиеся в виде веснушек или пигментных родимых пятен. 

Этано́л (эти́ловый спи́рт, эти́лгидрат, мети́лкарбино́л, ви́нный спи́рт или алкого́ль, в просторечии — «спи́рт»), — органическое соединение, относящееся к классу одноатомных первичных спиртов.

Ароматиза́торы (отду́шки) — вещества, которые используют для придания продуктам или изделиям определённых запахов, создания или улучшения аромата.

Краси́тели — химические соединения, обладающие способностью интенсивно поглощать и преобразовывать энергию электромагнитного излучения в видимой и в ближних ультрафиолетовой и инфракрасной областях спектра и применяемые для придания этой способности другим телам. 

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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