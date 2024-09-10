Ровный тон и гладкая кожа: сделайте огуречную пилинг-маску для лица

Огуречная пилинг-маска для лица

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Что вам понадобится

1 небольшой огурец;

1 столовая ложка желатина;

полстакана заваренного зеленого чая.

Приготовление

Очистите огурец от кожуры, удалите все семена и измельчите его, чтобы получилось мелкое пюре. Процедите пюре, чтобы получить сок. Соберите процеженный сок и нагрейте его в кастрюле в течение 30 секунд. Добавьте желатин и перемешайте до полного растворения, добавьте чай. Дайте смеси остыть до комнатной температуры. С помощью кисточки нанесите смесь на лицо. При необходимости нанесите второй слой смеси. Через 20-30 минут вы можете снять маску. Умойте лицо теплой водой и увлажните его.

Фото: flickr.com by Youjin Seo, CC BY 2.0

Уточнения

Пилинг (от англ. peel — «скоблить», «снимать шелуху») или эксфолиация (от англ. exfoliation) в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.





Маска для лица — средство для ухода за кожей, нанесение на лицо состава из определённых веществ ради достижения косметического либо лечебного эффекта. Маски способствуют улучшению состояния кожи, увлажняют и очищают её, ускоряют регенерацию скоротечный эффект при одноразовом использовании, так и постепенное оздоровление кожи при прохождении длительного курса.



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