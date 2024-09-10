Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врач-невролог объяснил риски для здоровья при работе на огороде
Эрдоган рассказал о достижениях Турции в туристическом секторе в 2024 году
В Ростовской области задержали двух браконьеров с уловом на 7,5 млн рублей
Молдавия может снова закупать газ у "Газпрома"
Почему Chery решил снизить мощность нового Jaecoo J7
Зимний отдых на Красном море: Египет готовится принять больше россиян
Прогноз на осень: аренда жилья в Москве подорожает на 10%
Неправильное использование стояночного тормоза и его последствия
Как спасти повреждённые волосы: советы стилистов

Ровный тон и гладкая кожа: сделайте огуречную пилинг-маску для лица

Огуречная пилинг-маска для лица
0:47
Моя семья » Красота и стиль

Что вам понадобится

  • 1 небольшой огурец;
  • 1 столовая ложка желатина;
  • полстакана заваренного зеленого чая.

Приготовление

  1. Очистите огурец от кожуры, удалите все семена и измельчите его, чтобы получилось мелкое пюре.
  2. Процедите пюре, чтобы получить сок.
  3. Соберите процеженный сок и нагрейте его в кастрюле в течение 30 секунд.
  4. Добавьте желатин и перемешайте до полного растворения, добавьте чай.
  5. Дайте смеси остыть до комнатной температуры.
  6. С помощью кисточки нанесите смесь на лицо.
  7. При необходимости нанесите второй слой смеси.
  8. Через 20-30 минут вы можете снять маску.
  9. Умойте лицо теплой водой и увлажните его.

 

Огуречная пилинг-маска для лица
Фото: flickr.com by Youjin Seo, CC BY 2.0

Уточнения

Пилинг (от англ. peel — «скоблить», «снимать шелуху») или эксфолиация (от англ. exfoliation) в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.
 

Маска для лица — средство для ухода за кожей, нанесение на лицо состава из определённых веществ ради достижения косметического либо лечебного эффекта. Маски способствуют улучшению состояния кожи, увлажняют и очищают её, ускоряют регенерацию скоротечный эффект при одноразовом использовании, так и постепенное оздоровление кожи при прохождении длительного курса.

 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Как избавиться от отцветших бархатцев с умом

Бархатцы — невероятно популярные садовые цветы, которые радуют нас яркими соцветиями на протяжении всего сезона. Но что делать, когда они отцветут и начнут увядать?

Чем полезны увядшие бархатцы: как правильно распорядиться отцветшими растениями
Упражнение с гантелями для комплексной тренировки
Тренировка всего тела за одно упражнение: гибридный берпи с гантелями
Лечо из баклажанов на зиму: открыть такую баночку в холода будет так приятно
Ошибки осенней перекопки: что упускают многие огородники
Атака БПЛА на Москву: погибли люди, сгорели десятки квартир в многоэтажках Дмитрий Плотников Политолог Гусий: охота ВСУ за поездами — тактика террористов Олег Володин
Сводка с фронта: "элитная" бригада ВСУ отступает на Курском фронте, потеря Покровска будет крахом для Киева
Экономия без потерь: как создать стильную гостиную на скромный бюджет
Готовим вкуснейшие налистники в домашних условиях
Готовим вкуснейшие налистники в домашних условиях
Последние материалы
Посол РФ во Вьетнаме Геннадий Бездетко: "По сложным вопросам Вьетнам занимает равноудалённую позицию"
Врач-невролог объяснил риски для здоровья при работе на огороде
Эрдоган рассказал о достижениях Турции в туристическом секторе в 2024 году
Американист: Камалу Харрис в России недооценивают
Огуречная пилинг-маска для лица
В Ростовской области задержали двух браконьеров с уловом на 7,5 млн рублей
Молдавия может снова закупать газ у "Газпрома"
Почему Chery решил снизить мощность нового Jaecoo J7
Зимний отдых на Красном море: Египет готовится принять больше россиян
Прогноз на осень: аренда жилья в Москве подорожает на 10%
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.