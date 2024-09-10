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Как избежать распространённых ошибок в уходе за жирной кожей: запрещённые компоненты и продукты

Какой уход противопоказан для жирной кожи: советы по выбору безопасных средств
2:05
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Уход за жирной кожей требует правильного подбора средств, чтобы избежать ухудшения её состояния. Такая кожа склонна к избыточному выделению себума, закупорке пор и появлению воспалений. Важно избегать продуктов, которые могут усилить эти проблемы. В этом тексте мы рассмотрим, какие средства противопоказаны для ухода за жирной кожей.

Какой уход противопоказан для жирной кожи: советы по выбору безопасных средств
Фото: Freepik is licensed under Free license

Средства с высоким содержанием масел

Масляные средства и кремы с густой текстурой могут создавать плёнку на поверхности кожи, затрудняя её дыхание. Это приводит к ещё большему выделению кожного сала и закупорке пор. Для жирной кожи лучше выбирать лёгкие текстуры, такие как гели или флюиды, которые не оставляют плёнки.

Агрессивные очищающие средства

Продукты, содержащие сильные очищающие ингредиенты, такие как сульфаты, могут нарушить естественный барьер эпидермиса, вызывая его пересушивание. Жирная кожа, реагируя на это, начинает выделять ещё больше себума, что усугубляет проблему. Выбирайте мягкие средства, которые эффективно удаляют загрязнения, не травмируя кожу.

Продукты со спиртом

Спирт — частый компонент в уходе за жирной кожей, так как он быстро устраняет блеск. Однако его частое использование может привести к раздражению и чрезмерному высушиванию. Кожа в ответ начинает вырабатывать больше себума, что создаёт замкнутый круг. Лучше избегать средств с высоким содержанием спирта.

Продукты с комедогенными ингредиентами

Некоторые ингредиенты, такие как минеральные масла, парафин и ланолин, могут вызывать закупорку пор и появление чёрных точек. Важно выбирать некомедогенные продукты, которые подходят для жирной кожи и не способствуют образованию акне.

Выбирая правильные средства, можно эффективно контролировать жирность кожи и предотвратить появление акне.

Уточнения

Сальные железы (sebaceous glands) — железы наружной секреции, которые располагаются в коже человека и других млекопитающих и выделяют жировой секрет — кожное сало (себум).

Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. В биологии — наружный покров позвоночных животных.

Акнé или угри — это длительное воспалительное заболевание кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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