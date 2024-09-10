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Парафинотерапия: как продлить молодость рук и избавиться от пигментации

Секрет идеальных рук: почему стоит попробовать парафинотерапию
1:38
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Парафинотерапия — это одна из популярных косметических процедур, направленная на улучшение состояния кожи рук и борьбу с признаками старения. Несмотря на то, что женщины часто уделяют больше внимания коже лица, именно руки могут быстрее выдать возраст. Парафинотерапия предлагает эффективное решение: глубокое питание кожи, избавление от пигментации и заживление мелких повреждений. Основой процедуры является косметический парафин, который проходит несколько этапов очистки, что делает его безопасным для кожи. В парафин могут добавляться полезные ингредиенты, такие как мед или масла, для усиления питательных свойств. Процедура также имеет лечебный эффект — парафин помогает при суставных болях, улучшает кровообращение и снижает отложение солей, что способствует восстановлению подвижности суставов.

Секрет идеальных рук: почему стоит попробовать парафинотерапию
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Однако стоит учитывать, что эта процедура не подходит для всех. Людям с грибковыми инфекциями, гипертонией, онкологическими заболеваниями, сосудистыми нарушениями и диабетом необходимо избегать парафинотерапии, так как она относится к "горячим" процедурам и может усугубить состояние. Частота сеансов зависит от целей: для косметического эффекта обычно рекомендуется около 10 процедур, а при лечебных целях курс может быть более длительным.

После процедуры кожа нуждается в особом уходе с применением масел, таких как жожоба или виноградных косточек, чтобы избежать раздражения.

Уточнения

Парафинотерапия (от парафин и др.-греч. θεραπεία [therapeia] — лечение), парафинолечение, — метод альтернативной медицины, теплолечение с применением нагретого парафина в качестве теплоносителя. В парафинотерапии используется парафин марок П-1 и П-2 — высокоочищенный белый, лишённый примесей, с температурой плавления 52—55 °C. Парафин должен быть полностью обезвожен.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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