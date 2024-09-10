Как скрыть возраст: внимание к ушам, шее и бровям

С возрастом кожа теряет свою эластичность и тонус, и это проявляется не только на лице, но и в других зонах, которые зачастую игнорируются в ежедневном уходе. Первое, что может выдать возраст — это уши. Они требуют такого же внимания, как и лицо: важно снимать серьги перед сном, регулярно наносить крем на мочки ушей и делать лёгкий массаж. Шея также подвержена старению, так как там нет жировой прослойки. Для сохранения её молодости необходимо очищение, увлажнение, питание и регулярные упражнения для укрепления мышц.
С возрастом меняются и брови: надбровные дуги опускаются, лицо приобретает суровое выражение. Эту проблему можно решить с помощью ботокса или правильного макияжа. Губной желобок, известный как фильтрум, также теряет свою выразительность. Восстановить его можно с помощью татуажа.
Особое внимание стоит уделить рукам — они первыми показывают возраст. Кожа на кистях лишена подкожного жира, из-за чего на ней рано появляются морщины. Регулярный уход за руками, использование кремов и перчаток во время уборки помогут замедлить процесс старения.
Старение (биология) — процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей
Старение человека — биологический процесс постепенной деградации частей и систем организма человека и последствия этого процесса
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