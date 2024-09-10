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Как защитить кожу рук от сухости и раздражения

Как сохранить красоту рук в эпоху постоянного мытья
1:18
Моя семья » Красота и стиль

Кожа рук — одна из самых нежных на теле, и уход за ней требует особого внимания. Чрезмерное использование мыла и дезинфицирующих средств, особенно щелочных, может привести к сухости, шелушению и раздражению. Чтобы сохранить красоту кожи рук, важно выбирать мыло с нейтральным pH, которое не нарушает естественный баланс кожи и помогает избежать инфекций. Не менее важен и выбор подходящего крема: в зависимости от времени года и состояния кожи, отдавайте предпочтение увлажняющим или питательным средствам. Зимой рекомендуется дополнительно использовать процедуры с парафином для глубокого увлажнения.

Как сохранить красоту рук в эпоху постоянного мытья
Фото: commons.wikimedia.org by MarkBuckawicki, CC0

Кроме того, использование защитных перчаток во время уборки и мытья посуды — обязательная мера. Плотные, но свободные перчатки помогут защитить кожу от агрессивных химических средств. Важно не забывать и о внутренней заботе: правильное питание и поддержание водного баланса напрямую влияют на состояние кожи. Например, отказ от жирной, острой пищи и мучных продуктов в сочетании с регулярным питьем воды с лимоном утром может заметно улучшить состояние рук всего за несколько недель.

Уточнения

Рука́ (от праслав. *rǫka «рука», от *ronka, от *ronkā, от праиндоевр. *wronkeh₂, из *wrenk- «собирать») — верхняя конечность человека и некоторых других животных, орган опорно-двигательного аппарата, одна из главнейших частей тела. С помощью рук человек может выполнять множество действий, основным из которых является возможность захватывать предметы.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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