Маска с алоэ и миндальным маслом: секрет восстановления волос

Как спасти повреждённые волосы: советы стилистов

1:26 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Когда волосы подверглись серьезному химическому воздействию, восстановить их структуру полностью практически невозможно, но можно принять меры для улучшения их состояния. Одним из главных правил является постоянное увлажнение волос. Стилистами рекомендуется использование масок, и одним из популярных решений является маска с алоэ и миндальным маслом. Алоэ содержит аллантоин, который способствует росту волос и делает их гладкими, помогая сгладить поврежденные участки.

Фото: public-domain-image. com by Titus Tscharntke, PDM

Во время мытья головы важно использовать только теплую воду. Теплая вода раскрывает кутикулу волоса, помогая ухаживающим средствам лучше проникать вглубь. После мытья головы следует ополаскивать волосы прохладной водой, чтобы "закрыть" кутикулу и сохранить влагу.

Средства с кератином также помогают восстановить волосы, создавая на них защитную пленку, предотвращающую пушистость. Если состояние волос позволяет, можно сделать кератиновое выпрямление, которое делает волосы более гладкими и послушными.

Ботокс для волос — еще одна популярная салонная процедура, которая помогает глубоко увлажнить и восстановить поврежденные волосы. Однако важно найти опытного специалиста, который сможет провести процедуру качественно и не усугубить состояние волос.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих. У животных густой волосяной покров называется шерстью. У ряда млекопитающих (имеющие толстую жировую прослойку китообразные и толстый эпидермис слоны, носороги) волосяной покров редуцирован. Основной компонент волос — кератин.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.