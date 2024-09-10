Как избавиться от седины без окрашивания: эффективные методы

Секреты борьбы с сединой: что на самом деле работает

1:36 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Седые волосы долгое время воспринимались как проблема, но отношение к ним постепенно меняется. Многие знаменитости гордо демонстрируют свою седину, принимая ее как естественный признак возраста. Однако для большинства людей серебристые пряди по-прежнему остаются источником беспокойства. С ними борются различными способами: окрашиванием, стрижкой, народными средствами и даже вырыванием, что, по мнению специалистов, может быть опасным. Трихологи утверждают, что удаление седых волос с корнем может повредить фолликулы, что приведет к локальному облысению и даже к инфекции.

Фото: Wikipedia by Mostafameraji, PDM

Существует множество мифов о седых волосах. Например, миф о том, что седые волосы быстрее выпадают, оказался ложным: пигментация не влияет на жизнеспособность волос. Также не верно, что белые волосы более ломкие. При правильном уходе седые волосы могут быть такими же крепкими и здоровыми, как пигментированные.

Однако есть и правдивые утверждения: например, курение действительно ускоряет появление седины, так как свободные радикалы, содержащиеся в дыме, повреждают клетки, отвечающие за производство меланина. Влияние солнца на раннее поседение — миф, однако прямые солнечные лучи могут сделать волосы слабыми и ломкими. Для борьбы с сединой можно выбирать стрижки, скрывающие пробор, или воспользоваться народными средствами, такими как ополаскивание волос чаем или ромашкой.

Уточнения

Седые волосы седина́ — волосы серебристого, желтовато-белого или белого цвета, что вызвано отсутствием более 70 % меланина в пигментации.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.