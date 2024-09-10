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Как справиться с жирными корнями: советы от стилиста

Как спасти прическу без мытья: лайфхаки для занятых
1:18
Моя семья » Красота и стиль

Когда нужно выглядеть идеально, а времени на полноценную укладку нет, существует несколько экспресс-методов, которые помогут быстро привести волосы в порядок. Малена Голубь, профессиональный визажист и стилист по волосам, делится лайфхаками, которые могут спасти в такие моменты. Во-первых, если с момента мытья прошло не больше трёх дней, на помощь придет сухой шампунь. Это средство в виде спрея распыляется на прикорневую зону и абсорбирует излишний жир, визуально делая волосы более чистыми и придавая им объем. Особенно полезны сухие шампуни с эффектом стайлинга, так как они не только очищают, но и увеличивают плотность волос.

Как спасти прическу без мытья: лайфхаки для занятых
Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis, PDM

Вторым вариантом является использование пудры для волос. Она также абсорбирует жир и помогает скрыть его, особенно если нет времени на полноценную укладку. Кроме того, если волосы выглядят не очень свежо, выручат хитрые прически. Всевозможные косы, хвосты (высокие или низкие) и аксессуары, такие как платки или повязки, помогут создать стильный образ за считанные минуты. Это модные и быстрые способы спрятать жирные корни и придать волосам аккуратный вид без мытья.

Уточнения

Шампу́нь — гигиеническое косметическое средство для мытья волос. Представляет собой смесь нескольких веществ. Компонент, содержащийся в наибольшем количестве, — вода, затем следуют поверхностно-активные вещества (ПАВ). Также используются в составе консерванты, ароматизаторы, неорганические соли — хлорид натрия или другие, для поддержания желаемой вязкости. В состав современных шампуней часто входят природные масла, витамины или другие компоненты, которые, по утверждению производителей, способствуют укреплению волос или представляют какую-либо пользу для потребителей. Тем не менее, экспериментальных подтверждений этому не существует.
 

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих. У животных густой волосяной покров называется шерстью. У ряда млекопитающих (имеющие толстую жировую прослойку китообразные и толстый эпидермис слоны, носороги) волосяной покров редуцирован. Основной компонент волос — кератин.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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