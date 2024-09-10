Секрет идеальной укладки: советы стилиста для красивых волос

Укладка, которая держится весь день: пошаговое руководство

1:32 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Для создания стойкой укладки, которая продержится весь день, важно следовать ряду шагов, начиная с правильного мытья головы. Стилист по волосам и визажист Малена Голубь объясняет, что на первом этапе нужно дважды использовать шампунь: первый раз для удаления загрязнений, второй — для тщательного очищения кожи головы. После этого следует нанести кондиционер или маску, но важно оставить отступ в 2-5 см от корней, чтобы избежать утяжеления и жирности волос. Следующий шаг — правильная сушка волос. На корни наносят стайлинговый спрей для объема, после чего голову наклоняют вперед и тщательно просушивают прикорневую зону. Если использовать расческу, результат будет еще лучше.

Фото: unsplash.com by Verne Ho, PDM

Закрепляющий стайлинг следует наносить с расстояния около 30 см, распределяя его по всей длине волос, а затем расчесывать. После создания укладки нужно дать ей остыть и снова расчесать, чтобы придать ей дополнительную стойкость. Если волосы тонкие, их фиксация с помощью сухого лака станет отличным решением. Важно помнить, что существует два типа лака: влажный и сухой. Для длительного эффекта лучше использовать сухой лак, который придает волосам матовость и сохраняет их подвижность, не склеивая. Такой лак можно легко счесать и изменить укладку в течение дня.

Уточнения

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы. Она может состоять из естественных и/или искусственных волос с шиньонами и прядями различных цветов.



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