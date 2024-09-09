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Необычные бьюти-хаки для тела и волос, которые действительно работают

Лайфхаки для красоты: как сухое молоко спасёт вашу кожу
1:22
Моя семья » Красота и стиль

Современные девушки стремятся быть привлекательными и готовы использовать для этого различные, иногда необычные, бьюти-хаки. Некоторые из них действительно работают и заслуживают внимания. Для ухода за телом, например, можно добавить в ванну сухое молоко вместо обычного, а как скраб использовать смесь соли и сметаны, чтобы кожа стала гладкой и увлажнённой. Масло для тела может заменить гель для бритья, а ванночки с ополаскивателем для рта избавят ноги от неприятного запаха. Лимон поможет смягчить огрубевшие пятки — достаточно приложить его к коже на полчаса.

Лайфхаки для красоты: как сухое молоко спасёт вашу кожу
Фото: pixabay.com by himanshugunarathna, PDM

Для ухода за волосами можно поменять привычную последовательность ухода: сначала нанести бальзам, а потом шампунь, чтобы придать волосам объём и защитить их от пересушивания. Если волосы сильно пушатся, можно использовать салфетки для мониторов с антистатиком, а сухой шампунь, нанесённый на внутреннюю сторону шапки, поможет дольше сохранять свежесть причёски.

Лицо тоже требует особого ухода: для мягкого отшелушивания подойдут полотенца из микрофибры, а для массажа — кусочек замши. Чтобы на утро на лице не было заломов, можно спать на шёлковой наволочке. Нанесение румян до тонального крема сделает макияж естественным.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих. У животных густой волосяной покров называется шерстью. У ряда млекопитающих (имеющие толстую жировую прослойку китообразные и толстый эпидермис слоны, носороги) волосяной покров редуцирован. Основной компонент волос — кератин.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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