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Как исправить ошибки стилиста: полезные советы

Как справиться с провальной стрижкой: советы профессионалов
1:12
Моя семья » Красота и стиль

Нередко после посещения салона красоты наши ожидания не совпадают с реальностью: стрижка, укладка или окрашивание могут разочаровать. Однако не стоит паниковать — есть несколько способов исправить ситуацию. Если стрижка оказалась провальной, лучше всего обратиться к другому мастеру для корректировки: можно добавить асимметричные линии или сделать яркое окрашивание, чтобы отвлечь внимание.

Как справиться с провальной стрижкой: советы профессионалов
Фото: freepik.com by diana.grytsku, PDM

Если цвет волос оказался неудачным, рекомендуется не пытаться исправить все за одно посещение — это может серьезно повредить волосы. Легкую желтизну можно нейтрализовать тоником. В случае слишком короткой челки, мастер может сделать её более густой или предложить невидимки для фиксации. Если волосы были повреждены, самостоятельные попытки восстановления редко бывают успешными, лучше обратиться к профессионалу. Он порекомендует необходимые процедуры для восстановления структуры волос.

Наконец, если новый стиль не вызывает радости, стоит дать себе время: иногда достаточно изменить укладку или макияж, чтобы прическа заиграла по-новому.

Уточнения

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы. Она может состоять из естественных и/или искусственных волос с шиньонами и прядями различных цветов.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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