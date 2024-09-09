Ваша кожа в опасности: почему обычный крем больше не работает

Новые правила ухода за руками: что важно этой осенью

1:21 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Осенью кожа рук и ног требует особого ухода, так как холод и ветер оказывают негативное влияние на её состояние. Косметолог Алевтина Егорова рассказала о простых и эффективных способах, которые помогут сохранить красоту и здоровье кожи в этот период. Важным элементом ухода являются ванночки с солью, которые помогают отшелушивать омертвевшие клетки и насыщают кожу необходимыми микроэлементами. Однако важно не переусердствовать с солью, чтобы не вызвать раздражения.

Фото: commons.wikimedia.org by MarkBuckawicki, CC0

Косметолог рекомендует добавлять в ванночки масло лаванды для смягчения эффекта. Увлажнение — ещё один важный шаг: помимо дневного крема, осенью следует использовать более плотные средства, а также включать в рутину ночные питательные кремы. Также важно обратить внимание на составы для мытья рук — лучше избегать агрессивных мыл и использовать более мягкие средства с маслами.

Не стоит забывать о перчатках во время домашней работы, чтобы защитить кожу от пересушивания. Маски для рук также могут стать важной частью ухода, особенно в ночное время. Косметолог подчёркивает, что даже маска для лица может временно заменить специальное средство для рук, если её нанести перед сном.

Уточнения

Рука́ (от праслав. *rǫka «рука», от *ronka, от *ronkā, от праиндоевр. *wronkeh₂, из *wrenk- «собирать») — верхняя конечность человека и некоторых других животных, орган опорно-двигательного аппарата, одна из главнейших частей тела. С помощью рук человек может выполнять множество действий, основным из которых является возможность захватывать предметы.

В русском языке руки имели собственные названия, ныне архаичные: десни́ца (правая рука) и шу́йца (левая рука).



Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. В биологии — наружный покров позвоночных животных. Кожа защищает тело от широкого спектра внешних воздействий, участвует в дыхании, терморегуляции, обменных и многих других процессах. Кроме того, кожа представляет собой массивное рецептивное поле различных видов поверхностной чувствительности (боли, давления, температуры). Кожа является самым большим по площади органом.



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