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Названы три ошибки в макияже, которые визуально делают женщину старше

Любовь к металлическим теням и ещё две ошибки в макияже прибавляют возраст
2:27
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С течением времени наша кожа подвергается изменениям, и возрастные изменения могут проявляться в виде морщин, потери упругости и тусклого цвета лица. Однако правильный уход и макияж могут помочь нам выглядеть моложе и свежее. Мы рассмотрим три распространённые ошибки в макияже, которые могут добавить возраст, и предложим способы их исправления.

Любовь к металлическим теням и ещё две ошибки в макияже прибавляют возраст
Фото: commons.wikimedia.org by courtney murray rhodes, CC BY 2.0
  1. Использование теней с металлическим блеском. В прошлом женщины были ограничены в выборе косметики, поэтому использовали перламутровые голубые и серебряные тени. Сегодня выбор средств гораздо шире, однако рекомендуется избегать продуктов с мелким шиммером. Тени с металлическим блеском подчёркивают морщинки вокруг глаз и делают их более заметными. Вместо них лучше использовать матовые тени однородного цвета. Макияж глаз с бежевыми тенями на всём веке и белыми у уголков глаз создаёт свежий и отдохнувший вид. Если хочется добавить блеска, можно выбрать тени с крупными блёстками. Важно наносить тени на увлажнённую кожу век, чтобы продукт не выглядел сухим. Крем и основа под тени выравнивают кожу, делая морщинки менее заметными.
  2. Слишком светлый консилер. Слишком светлые оттенки не омолаживают кожу и не придают ей сияние. Наоборот, они подчёркивают возрастные изменения, такие как высыпания и тёмные круги под глазами. Кроме того, морщинки становятся более заметными на светлом фоне. Поэтому следует выбирать консилер немного светлее тонального крема, но не слишком контрастный. Важно также наносить консилер поверх тональной основы, так как он может выглядеть белыми пятнами на лице.
  3. Недостаточное увлажнение кожи. С возрастом кожа становится суше из-за недостатка коллагена и омега-3. Для поддержания молодости кожи необходимо принимать коллаген и полезные жиры в виде витаминов, но также важно увлажнять кожу снаружи. Чтобы добиться гладкой, упругой и сияющей кожи, используйте жирный дневной крем, праймер с лёгким блеском и тональный крем с влажным финишем. Выбирайте косметику с гиалуроновой кислотой, которая отвечает за увлажнение и плотность кожи.

Уточнения

Тени для век — средство декоративной косметики, применяющееся для макияжа глаз.
Тени для век использовались в косметике с давних времён. При раскопках в Египте была обнаружена первая краска для век из сурьмы и сажи. Римлянки уже в середине первого столетия н. э. использовали сурьму в качестве теней для век.
Тени для век являются универсальным средством, и могут применяться в макияже не только глаз. 

Консилер (англиц. от conceal «прятать; маскировать; скрывать») маскирующее средство — разновидность косметики, которая скрывает мелкие недостатки на лице, пигментные пятна, прыщи, покраснения, круги под глазами, мимические морщины.
Тональный крем не всегда может замаскировать серьёзные изъяны и тогда используют консилер. Косметические средства не устраняют причины упомянутых выше проблем кожи, но помогают быстро и эффективно замаскировать их. Консилер может содержать светоотражающие компоненты и направлен на улучшение цвета лица в целом. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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