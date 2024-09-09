Натурально и эффективно: сделайте дезодорант-спрей своими

Дезодорант-спрей с эфирными маслами своими руками

0:49 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Что для этого нужно

Маленькая бутылка с распылителем. Миска для смешивания ингредиентов. Масло чайного дерева. Яблочный уксус. Эфирное масло лемонграсса. Эфирное масло лаванды. Дистиллированная вода.

Этапы приготовления дезодоранта-спрея с эфирным маслом

Возьмите миску и добавьте 4 ст. л. яблочного уксуса. Добавьте 5 капель масла чайного дерева. Добавьте 6 капель эфирного масла лаванды. Добавьте 5 капель лемонграсса. Добавьте 5 ст. л. дистиллированной воды. Перелейте все ингредиенты в бутылку. Хорошо взболтайте все ингредиенты. Ваш натуральный дезодорант готов к использованию.

Уточнения

Дезодора́нт (от фр. dés — приставка, означающая удаление, и лат. odor — запах) — косметическое средство для маскировки, ослабления или устранения неприятных запахов.





Я́блочный у́ксус — уксус, получаемый микробиологическим методом из яблочного сырья.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.