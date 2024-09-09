Натурально и эффективно: сделайте дезодорант-спрей своими
Дезодорант-спрей с эфирными маслами своими руками
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Что для этого нужно
- Маленькая бутылка с распылителем.
- Миска для смешивания ингредиентов.
- Масло чайного дерева.
- Яблочный уксус.
- Эфирное масло лемонграсса.
- Эфирное масло лаванды.
- Дистиллированная вода.
Этапы приготовления дезодоранта-спрея с эфирным маслом
- Возьмите миску и добавьте 4 ст. л. яблочного уксуса.
- Добавьте 5 капель масла чайного дерева.
- Добавьте 6 капель эфирного масла лаванды.
- Добавьте 5 капель лемонграсса.
- Добавьте 5 ст. л. дистиллированной воды.
- Перелейте все ингредиенты в бутылку.
- Хорошо взболтайте все ингредиенты. Ваш натуральный дезодорант готов к использованию.
Уточнения
Дезодора́нт (от фр. dés — приставка, означающая удаление, и лат. odor — запах) — косметическое средство для маскировки, ослабления или устранения неприятных запахов.
Я́блочный у́ксус — уксус, получаемый микробиологическим методом из яблочного сырья.
Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру