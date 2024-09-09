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Натурально и эффективно: сделайте дезодорант-спрей своими

Дезодорант-спрей с эфирными маслами своими руками
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Что для этого нужно

  1. Маленькая бутылка с распылителем.
  2. Миска для смешивания ингредиентов.
  3. Масло чайного дерева.
  4. Яблочный уксус.
  5. Эфирное масло лемонграсса.
  6. Эфирное масло лаванды.
  7. Дистиллированная вода.

Этапы приготовления дезодоранта-спрея с эфирным маслом

  1. Возьмите миску и добавьте 4 ст. л. яблочного уксуса.
  2. Добавьте 5 капель масла чайного дерева.
  3. Добавьте 6 капель эфирного масла лаванды.
  4. Добавьте 5 капель лемонграсса.
  5. Добавьте 5 ст. л. дистиллированной воды.
  6. Перелейте все ингредиенты в бутылку.
  7. Хорошо взболтайте все ингредиенты. Ваш натуральный дезодорант готов к использованию. 

Уточнения

Дезодора́нт (от фр. dés — приставка, означающая удаление, и лат. odor — запах) — косметическое средство для маскировки, ослабления или устранения неприятных запахов.
 

Я́блочный у́ксус — уксус, получаемый микробиологическим методом из яблочного сырья.
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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