Фруктовые пилинги для кожи: как правильно выбрать и применять натуральные ингредиенты для лучшего результата?

Как сделать натуральный пилинг: фрукты, которые помогут освежить и обновить вашу кожу

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В поисках натуральных способов ухода за кожей многие обращаются к фруктам, которые могут служить отличной основой для пилингов. Фрукты содержат натуральные кислоты, витамины и ферменты, которые помогают удалить мертвые клетки, освежить и увлажнить дерму. Давайте рассмотрим, какие фрукты можно использовать для натурального пилинга и как это делать правильно.

Фото: commons.wikimedia.org by Jennifer, CC BY 2.0

Яблоки и груши

Они содержат яблочную кислоту, которая мягко отшелушивает кожу и способствует её обновлению. Для пилинга можно использовать тёртые фрукты. Просто натрите яблоко или грушу на мелкой терке и нанесите полученную массу на лицо. Оставьте на 10-15 минут, затем смойте тёплой водой. Этот метод подходит для всех типов кожи, особенно для чувствительной.

Киви

Киви богат витамином C и энзимами, которые помогают в удалении мертвых клеток и стимулируют выработку коллагена. Чтобы приготовить пилинг, разомните один киви и аккуратно втирайте его мякоть в кожу круговыми движениями. Оставьте на 10 минут, затем смойте. Этот пилинг особенно полезен для тусклой и усталой кожи.

Ананас

Этот фрукт содержит бромелайн — фермент, который разлагает белковые связи в мертвых клетках кожи. Для пилинга используйте свежий ананас, нарезанный на мелкие кусочки. Нанесите его на кожу и втирайте лёгкими массажными движениями. Оставьте на 10 минут и смойте. Такой пилинг подойдет для нормальной и жирной кожи.

Апельсин

Апельсины богаты витамином C и лимонной кислотой, которые помогают освежить кожу и улучшить её текстуру. Смешайте апельсиновый сок с сахаром, чтобы получить натуральный скраб. Нанесите смесь на лицо и аккуратно втирайте круговыми движениями. Смойте через 5-10 минут.

Экспериментируйте с разными фруктами, чтобы определить, какие из них наиболее эффективно подходят вашему типу кожи и приносят наилучшие результаты.

Уточнения

Пилинг или эксфолиация в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.



Фру́кт — сочный съедобный плод растения. Фрукты являются важной составляющей пищи человека и многих животных.



Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков.



Ки́ви — название плодов культурных сортов растений рода Актини́дия, принадлежащих к видам Актини́дия кита́йская или Актинидия деликатесная.



Анана́с хохла́тый, или Анана́с настоя́щий, или Анана́с крупнохохолко́вый — многолетнее травянистое растение, вид рода Ананас семейства Бромелиевые.



Апельси́н — плодовое дерево; вид рода Цитрус семейства Рутовые, а также плод этого дерева.



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