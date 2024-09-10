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Биолог назвал косметическое средство, необходимое всем женщинам в осеннем уходе

Биолог Ковалёв посоветовал пользоваться осенью питательными масками в уходе
0:57
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Доктор биологических наук Николай Ковалев советует женщинам использовать питательные маски для лица в осенний период, так как в это время кожа особенно нуждается в дополнительном уходе.

Биолог Ковалёв посоветовал пользоваться осенью питательными масками в уходе
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Эксперт подчёркивает, что маска с коллагеном идеально подходит для этого времени года, потому что коллаген укрепляет кожу, делает её упругой и сияющей, а также обеспечивает лифтинг-эффект.

Ковалев также обращает внимание на морские ингредиенты, которые имеют сходство с человеческим организмом на молекулярном уровне и способны восполнить недостаток микроэлементов.

"Например, красная икра в составе играет роль "проводника" для проникновения других питательных элементов в глубокие слои кожи. А омега-3 разглаживает мелкие морщинки и выравнивает кожный рельеф", — добавил доктор биологических наук в разговоре со "Спорт-Экспресс".

Уточнения

Маска для лица — средство для ухода за кожей, нанесение на лицо состава из определённых веществ ради достижения косметического либо лечебного эффекта. Маски способствуют улучшению состояния кожи, увлажняют и очищают её, ускоряют регенерацию скоротечный эффект при одноразовом использовании, так и постепенное оздоровление кожи при прохождении длительного курса.
Маски бывают для нормальной, жирной, сухой и комбинированной кожи — в зависимости от типа кожи. По назначению маски для лица делятся на питательные, увлажняющие, очищающие, отбеливающие и омолаживающие.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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