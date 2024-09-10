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Налог на розовое: почему женские товары стоят дороже, чем мужские, несмотря на одинаковый состав?

Ценовой разрыв: как "налог на розовое" влияет на стоимость женских товаров?
2:02
Моя семья » Красота и стиль

"Налог на розовое" (или "Pink Tax") — это неофициальное название для феномена, при котором женские товары и услуги часто стоят дороже аналогичных мужских, даже если состав или функциональность практически идентичны. Этот эффект затрагивает широкий спектр продуктов, включая средства ухода за собой, гигиенические товары и даже одежду. Разберёмся, почему это происходит.

Ценовой разрыв: как "налог на розовое" влияет на стоимость женских товаров?
Фото: commons.wikimedia.org by David Monniaux, CC BY-SA 3.0

Разница в ценообразовании

Исследования показали, что продукты, предназначенные для женщин, могут стоить на 7-13% дороже, чем аналогичные товары для мужчин. Это особенно заметно в категориях косметики, шампуней, дезодорантов и бритв. Хотя состав этих товаров может быть одинаковым, различие в цене объясняется маркетинговыми подходами и стратегиями брендов.

Гендерный маркетинг

Маркетологи часто используют тактику сегментации рынка по половому признаку, создавая отдельные линейки товаров для женщин и мужчин. В результате товары, направленные на женскую аудиторию, часто оформляются в «розовом» цвете и считаются более «премиальными». Компании используют представления о том, что женщины готовы платить больше за средства, которые обещают усилить их привлекательность.

Дополнительные факторы

Помимо маркетинга, в стоимость женских товаров также могут включаться дополнительные затраты на исследования и разработку, упаковку и рекламные кампании. Женские продукты часто имеют более сложные и изящные упаковки, что тоже влияет на финальную цену.

"Налог на розовое" — это социальная и экономическая проблема, затрагивающая миллионы женщин по всему миру. Несмотря на то, что состав многих товаров идентичен, ценообразование нередко оказывается несправедливым по отношению к женщинам, что требует пересмотра и осознания покупателями этого неравенства.

Уточнения

«Розовый налог» или «налог на розовое» (англ. Pink tax) — увеличение цен на товары и услуги, предназначенные для женщин, по сравнению с аналогичными товарами и услугами для мужчин. 

Ма́ркетинг или марке́тинг — организационная функция и совокупность процессов создания, продвижения и предоставления продукта или услуги покупателям и управление взаимоотношениями с ними с выгодой для организации.

Ценообразование — установление цены на товар или услугу.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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