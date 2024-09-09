Ломкости и сечения больше не будет: маска для волос из йогурта и мёда

Маска для волос из йогурта и мёда от ломкости и сечения

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Йогурт — ингредиент, который отлично подходит для ваших волос, особенно когда речь идет об укреплении кончиков волос и предотвращении их ломкости. Он также богат белком, что делает его полезным для волос. Эта маска придаст блеск и сделает волосы мягкими и шелковистыми.

Фото: Wikipedia by Kagor, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты

1 столовая ложка (15 мл) йогурта;

1 столовая ложка (15 мл) меда.

Этапы приготовления

Хорошо перемешайте ингредиенты до получения однородной смеси. Нанесите маску на чистые влажные волосы, убедившись, что вся длина волос покрыта этой смесью. Оставьте маску примерно на 20 минут, прежде чем смыть ее теплой водой. Вы можете использовать эту маску один раз в неделю для достижения наилучших результатов.

Уточнения

Йо́гурт (от тур. yoğurt; устар.: йогу́рт, югу́рт, ягу́рт) — кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих веществ, изготовляемый путём сквашивания протосимбиотической смесью чистых культур Streptococcus thermophilus (термофильный стрептококк), содержание которых в готовом продукте на конец срока годности составляет не менее 107 КОЕ (колониеобразующие единицы) в 1 г продукта (допускается добавление пищевых добавок, фруктов, овощей и продуктов их переработки).





Мёд — сладкий, густой, вязкий продукт, вырабатываемый пчёлами и некоторыми другими родственными насекомыми. Натуральный пчелиный мёд представляет собой частично переработанный в зобе медоносной пчелы (Apis mellifera) нектар, либо сахаристые выделения некоторых растений (медвяная роса), или некоторых, питающихся соками растений, насекомых (падь).





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