Секреты стилистов: как скрыть несвежие волосы за минуты

Экстренная помощь: как замаскировать грязные волосы за пять минут

1:00 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Иногда в жизни возникают ситуации, когда времени на мытье головы просто нет, а волосы выглядят не слишком свежо. В таких случаях можно воспользоваться несколькими простыми, но эффективными методами, которые помогут быстро исправить ситуацию и чувствовать себя увереннее. Один из них — сменить пробор. Это придаст прическе дополнительный объем и освежит общий вид. Также

Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis, PDM

можно воспользоваться деревянной расческой: она впитает излишки кожного сала и равномерно распределит их по волосам, делая их визуально чище. Другой способ — сухой шампунь, который быстро избавит корни от жирности и придаст объем. Если сухого шампуня под рукой нет, можно использовать лимон. Его сок отлично обезжиривает волосы, придавая им свежий вид.

А для тех, кто любит креативные решения, подойдет прическа с эффектом мокрых волос — она не только скроет несвежие пряди, но и станет стильным дополнением образа.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих. У животных густой волосяной покров называется шерстью. У ряда млекопитающих (имеющие толстую жировую прослойку китообразные и толстый эпидермис слоны, носороги) волосяной покров редуцирован. Основной компонент волос — кератин.



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