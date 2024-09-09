Почему женщины отказываются от бритья: бодипозитив в действии

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Как бритьё влияет на кожу и вызывает ли оно раздражение
1:15
Моя семья » Красота и стиль

Удаление волос — это тема, которая на протяжении веков вызывает споры. Еще в древности волосы на теле считались показателем низкого социального статуса, и люди стремились избавиться от них различными способами. В XX веке это стало стандартом благодаря индустрии красоты, а сегодня все больше людей выступают за бодипозитив и выбор в пользу естественного состояния тела.

Как бритьё влияет на кожу и вызывает ли оно раздражение
Фото: flickr.com by Mario A. P., CC BY-SA 2.0

Волосы на теле выполняют защитную функцию, предотвращая трение кожи и способствуя испарению пота. Однако при наличии современных средств гигиены, таких как антиперспиранты и дезодоранты, необходимость в волосах с точки зрения гигиены становится менее очевидной. Удаление волос в подмышках действительно помогает в борьбе с запахом и потливостью, в то время как на ногах и в интимной зоне это, скорее, эстетический выбор.

Тем не менее после бритья могут возникнуть раздражение, вросшие волосы и другие проблемы. В итоге вопрос удаления волос — это личный выбор, главное — соблюдать гигиену и чувствовать себя комфортно, вне зависимости от того, бреете вы волосы или нет.

Уточнения

Бритьё — один из способов удаления волос или депиляции, при котором с помощью режущего инструмента (бритвы) удаляется не весь волос, а только видимая надкожная часть. Без уточнения термин типично означает сбривание мужчинами бороды и усов, удаление волос с других частей тела обычно обозначается явно («бритьё головы»).

Лобковые волосы — человеческие длинные волосы, растущие на лобке, в промежности и на гениталиях (мошонка, большие половые губы), а также иногда на внутренней стороне бёдер. Обычно начинают расти с началом пубертатного периода и заканчивают с достижением половой зрелости. До этого эта часть тела покрыта короткими и тонкими пушковыми волосами.
 
 
 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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