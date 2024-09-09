Неочевидные ошибки ухода, которые портят ваши локоны

Как неправильный уход крадёт красоту волос: шесть главных ошибок

1:10 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Красивые и ухоженные волосы — это не просто генетика, но и результат правильного ухода. Многие допускают неочевидные ошибки, которые могут негативно сказаться на состоянии локонов. Одна из таких ошибок — редкая чистка расчески. На ней скапливаются пыль и кожное сало, которые загрязняют волосы. Важно мыть щетку не реже раза в неделю.

Фото: Wikipedia by Kim Newberg, PDM

Другая ошибка — отказ от сушки феном. Оставлять волосы мокрыми опаснее, чем использовать фен на низкой температуре: избыточная влага разрушает их структуру. Не стоит забывать и о массаже головы: он улучшает циркуляцию крови, что укрепляет волосяные луковицы.

Также необходимо периодически проводить пилинг кожи головы, чтобы очистить ее от загрязнений и обеспечить доступ кислорода к корням. Привычка спать с распущенными волосами может привести к их ломкости и запутыванию, поэтому лучше заплетать волосы перед сном в свободную косу. Постоянное ношение высокого хвоста также негативно влияет на пряди, создавая заломы и ослабляя их в местах напряжения.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих. У животных густой волосяной покров называется шерстью. У ряда млекопитающих (имеющие толстую жировую прослойку китообразные и толстый эпидермис слоны, носороги) волосяной покров редуцирован. Основной компонент волос — кератин.



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