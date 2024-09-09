Как уход за кожей в 30 спасет вашу молодость

Секреты ухода за кожей: что важно после 30

1:20 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Чтобы сохранить молодость и здоровье кожи в зрелом возрасте, необходимо начать правильный уход уже в 30 лет. В этом возрасте кожа начинает требовать большего внимания, и особенно важны защита от солнца и использование кремов с SPF, которые защищают от фотостарения. Кроме того, косметологи советуют начать использовать средства с ретинолом для предотвращения первых морщин. Не стоит забывать про уход за кожей вокруг глаз, которая становится более уязвимой с возрастом.

Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese, CC BY 2.0

Регулярный пилинг также помогает поддерживать свежесть и гладкость лица, устраняя омертвевшие клетки. Для глубокого увлажнения важно применять кремы с гиалуроновой кислотой, которые предотвращают появление мелких морщин. Антиоксиданты в сыворотках защищают кожу от вредного воздействия окружающей среды, а ночные кремы с коллагеном и эластином способствуют восстановлению кожи, поддерживая её эластичность и плотность.

Дополнительно стоит помнить о важности качественного сна и потребления достаточного количества воды, которые также влияют на внешний вид кожи. Эти привычки помогут отсрочить появление признаков старения и сохранить сияющий вид лица.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. В биологии — наружный покров позвоночных животных. Кожа защищает тело от широкого спектра внешних воздействий, участвует в дыхании, терморегуляции, обменных и многих других процессах. Кроме того, кожа представляет собой массивное рецептивное поле различных видов поверхностной чувствительности (боли, давления, температуры). Кожа является самым большим по площади органом.



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