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Как защитить волосы от повреждений: лучшие советы

Спасение для секущихся кончиков: что поможет
1:48
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Для поддержания здоровья волос важно учитывать не только внешний уход, но и внутренние факторы. Волосы часто подвергаются различным повреждениям — от механических воздействий до нехватки питательных веществ. Недостаток белка, омега-жирных кислот и витаминов в рационе может негативно сказаться на их состоянии, приводя к ломкости, сухости и сечению кончиков. Секущиеся кончики — это следствие расслоения волоса, которое начинается с микротрещин в кератиновом слое. Кутикула, наружная оболочка волоса, со временем истончается, что приводит к разрушению внутренней структуры волоса.

Спасение для секущихся кончиков: что поможет
Фото: Wikipedia by Mostafameraji, PDM

Полностью восстановить поврежденные волосы невозможно, однако можно значительно улучшить их состояние с помощью правильного ухода. Для этого используются продукты, содержащие растительный кератин и гидролизованные протеины, которые помогают восстановить баланс аминокислот и укрепить структуру волос. Также важен увлажняющий уход, включающий компоненты, удерживающие влагу в волосах, такие как гиалуроновая кислота и масла. Эти два типа ухода — увлажнение и белковое восстановление — должны использоваться вместе для достижения наилучшего эффекта.

Кроме того, важно применять правильные полотенца из микрофибры или шелка, избегать агрессивных методов сушки волос и всегда использовать термозащиту перед укладкой. Несмываемые средства с липидами создают защитную пленку вокруг волос, улучшая их структуру и предотвращая дальнейшие повреждения. Основной акцент стоит делать на профилактике, чтобы избежать проблем с волосами и сохранить их здоровье на долгие годы.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих. У животных густой волосяной покров называется шерстью. У ряда млекопитающих (имеющие толстую жировую прослойку китообразные и толстый эпидермис слоны, носороги) волосяной покров редуцирован. Основной компонент волос — кератин.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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