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Парфюм, который изменит ваше настроение и восприятие окружающих

Как правильно выбранный аромат помогает снять стресс и стать увереннее
Моя семья » Красота и стиль

Аромат — это не просто приятный запах, он может влиять на ваше настроение и восприятие окружающих. Правильно подобранный парфюм может помочь снять стресс, повысить уверенность в себе, улучшить концентрацию внимания и даже стать более привлекательным. Цветочные ароматы, такие как лаванда, роза, герань и иланг-иланг, отлично справляются с задачей успокоить и поднять настроение, снижая уровень тревожности. Если вам нужно зарядиться энергией и повысить уверенность, отдайте предпочтение цитрусовым нотам: апельсин, лимон и бергамот помогают стать бодрее и заметнее в глазах окружающих, а также снижают тягу к сладкому.

Как правильно выбранный аромат помогает снять стресс и стать увереннее
Фото: flickr.com by Hafiz Issadeen, CC BY 2.0

Для повышения концентрации внимания и уменьшения усталости специалисты рекомендуют выбирать ароматы с пряными аккордами: розовый перец, кардамон и корица помогают сохранить ясность ума. Мускусные ароматы, особенно в сочетании с цветочными или цитрусовыми нотами, делают вас притягательнее и способствуют созданию позитивного образа. Мускус может адаптироваться к разным ситуациям: сочетаясь с цветами, он успокаивает, а с цитрусами — бодрит и придает уверенности. Таким образом, парфюм может стать не только дополнением к вашему образу, но и инструментом для достижения целей, влияя на ваше эмоциональное состояние и восприятие окружающих.

Уточнения

Парфюме́рия (фр. parfumerie «парфюмерная отрасль» ← parfumer «наполнять ароматом» ← fumer «дымить, окуривать») — совокупность изделий, применяемых для ароматизации тела человека, одежды, белья и воздуха в помещениях. Изначально понятие «парфюмерия» относилось к веществам, применяемым для благовонного окуривания воздуха, в том числе в религиозных культах (см. фимиам).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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