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Антивозрастной макияж: как избежать ошибок при нанесении пудры

Правильный макияж глаз, который сделает вас моложе
1:25
Моя семья » Красота и стиль

Антивозрастной макияж — это искусство подчеркивания естественной красоты и скрытия признаков старения с помощью правильных косметических продуктов и техник. Косметолог Арина Дурова советует начинать с подготовки кожи: хорошее увлажнение и использование праймера обеспечат гладкость и ровное нанесение макияжа. Выбирайте легкие тональные основы, избегайте плотных текстур, которые могут подчеркнуть морщины. Консилер помогает скрыть темные круги под глазами, но важно выбрать оттенок на тон светлее кожи, чтобы сохранить естественность.

Правильный макияж глаз, который сделает вас моложе
Фото: unsplash.com by freestocks.org freestocks, PDM

Пудра служит для закрепления макияжа, но лучше использовать рассыпчатую минеральную пудру, чтобы избежать забивания в морщинки. Кремовые румяна и мягкое контурирование добавляют лицу свежести и корректируют его форму, при этом нужно избегать слишком тёмных или холодных оттенков. В макияже глаз следует отдать предпочтение нейтральным теням и мягкой подводке, избегая блесток и резких линий, которые могут подчеркнуть возрастные изменения. Для губ идеальны увлажняющие помады и блески в естественных оттенках.

Для достижения наилучшего результата стоит также уделить внимание прическе: она должна быть лёгкой и подвижной, а укладка сделана перед макияжем, чтобы не разрушить косметику.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление. Целью макияжа является украшение, самовыражение, а также камуфлирование (от фр. camouflage — маскировать, прятать) существующих особенностей. Макияж является разновидностью грима. Специалист по макияжу — визажист

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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