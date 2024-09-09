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Ошибки в уходе за зубами, которые делают вас старше

Как улыбка может выдать ваш возраст: мнение эксперта
1:35
Моя семья » Красота и стиль

С возрастом состояние зубов заметно меняется, что может визуально прибавить человеку несколько лет. Уменьшение высоты зубов, их стираемость, изменение формы и цвета — всё это влияет на внешний вид улыбки. У молодых людей эмаль зубов более толстая, а их зубы — крупные и светлые, тогда как у пожилых — высота зубов снижается, и из-за этого лицо теряет свою опору, что приводит к появлению морщин и складок. Цвет зубов со временем тоже ухудшается: эмаль истончается, и появляется жёлтый или даже коричневатый оттенок из-за просвечивающего дентина.

Как улыбка может выдать ваш возраст: мнение эксперта
Фото: unsplash.com by Лесли Б. Хуарес Джблсли, CC0

Доктор Магомед Дахкильгов, хирург-имплантолог, объясняет, что даже при отсутствии стираемости или значительных проблем с зубами, мелкие или узкие зубы могут визуально старить лицо. Более того, из-за снижения высоты зубов ухудшается опора для мягких тканей лица, что приводит к появлению таких возрастных изменений, как провисание кожи в нижней части лица, углубление носогубных складок и потеря чёткости овала лица.

Для поддержания молодости улыбки рекомендуется проводить профилактический осмотр у стоматолога раз в полгода, а также профессиональную гигиену полости рта. В случае значительной стираемости зубов могут помочь керамические виниры и коронки, которые восстанавливают форму и цвет зубов. При потере зубов врач рекомендует протезирование на имплантах.

Уточнения

Зубы человека — костные образования у человека, служащие для первичной механической обработки пищи.

Улы́бка — выразительные движения мышц лица, губ, глаз, показывающие расположение к смеху или выражающие удовольствие, приветствие, радость, доброжелательность либо иронию, насмешку (ухмылку).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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