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Ваш макияж может старить вас: избегайте этих распространённых ошибок

Как тональный крем делает вас старше: важные ошибки и их решения
1:39
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С возрастом кожа претерпевает изменения: она становится суше, теряет эластичность и появляется больше морщин. Это связано с уменьшением выработки коллагена и гиалуроновой кислоты в клетках. Многие женщины продолжают использовать те же косметические приёмы, что и в молодости, не учитывая эти изменения, что может усугублять ситуацию. Одной из главных ошибок является неправильное использование тонального крема, что может визуально добавлять возраст.

Как тональный крем делает вас старше: важные ошибки и их решения
Фото: pexels.com is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Часто женщины выбирают слишком плотные средства, которые сушат кожу, создают эффект маски и забиваются в морщинки. Вместо этого рекомендуется использовать лёгкие флюиды, сочетая их с основой и консилером для маскировки недостатков. Также важно давать базе для макияжа время на фиксацию перед нанесением тонального крема.

Ещё одной ошибкой является неправильный выбор оттенка тонального крема. Более тёмный оттенок на светлой коже создаёт комичный контраст, подчёркивая возраст, а слишком светлый может придавать болезненный вид. Оптимально выбирать оттенок, максимально приближённый к естественному тону кожи, что легко проверить при помощи тестеров на линии подбородка.

Наконец, важную роль играет метод нанесения тонального крема. Использование кистей или пальцев может привести к неровному распределению средства, что визуально добавляет морщин. Самым эффективным инструментом является спонж или бьюти-блендер, которые обеспечивают равномерное покрытие.

Уточнения

Тона́льный крем — косметическое средство для макияжа.
Тональный крем предназначен для выравнивания тона кожи, коррекции недостатков кожи, создания ровной поверхности для нанесения макияжа и для изменения естественного тона кожи. Тональный крем, нанесенный на тело, обычно называют «бодиартом» или «макияжем тела».

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека. Косметикой также называют средства и способы ухода за кожей, волосами и ногтями, также ротовой полостью, применяемые с целью улучшения внешности человека, а также вещества, применяемые для придания свежести и красоты лицу и телу.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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