Стилист рассказала о самых модных аксессуарах осени 2024

Стилист посоветовала носить осенью 2024 длинные кожаные перчатки

1:04 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Осень вступает в свои права, и, хотя в некоторых регионах ещё царит бабье лето, холода не за горами. Тем не менее даже в это время года хочется выглядеть стильно.

Фото: Wikipedia by freestocks.org, PDM

Для создания осеннего образа можно использовать яркие береты, длинные пальто, цветные колготки и эффектные ботильоны. Однако в этом году трендом станут ещё и кожаные перчатки, о которых многие часто забывают.

Стилист Маргарита Упаева в беседе с издание Ladys.media отмечает, что особенно элегантно будут смотреться длинные модели перчаток, которые уходят под рукава верхней одежды. Эксперт рекомендует выбирать лаконичные варианты ярких однотонных цветов без декора. Стразы, вышивка, помпоны и клёпки могут удешевить образ.

Укороченные перчатки уже давно вышли из моды, поэтому стоит обратить внимание на длинные модели. Украсить кожаные перчатки можно объёмным кольцом с массивным камнем.

Уточнения

Перчатки — вид одежды для кистей рук, в отличие от рукавиц — с отделениями для каждого пальца.

Изготавливаются из кожи, резины, ткани и других материалов.



Боти́нки — обувь, защищающая голеностопный сустав, в отличие от полусапожек имеет систему фиксации ноги в виде шнурков или ремней; чаще мужская, чем женская. Классические ботинки изготовлены из кожи и завязываются шнурками. Однако возможны вариации формы, материала и способа завязывания. В современных ботинках часто используется застёжка-молния вместо шнурков (или вместе с ними). Кроме того, у некоторых ботинок (например челси) шнуровки нет вообще, а вместо неё используются две резиновые вставки по бокам.



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