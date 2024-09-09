Стало известно, женщин с каким цветом волос предпочитает большинство мужчин

"Мамба": мужчины считают самыми привлекательными рыжеволосых женщин

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Исследование, проведенное дейтинг-сервисом Mamba, показало, что почти половина мужчин (49%) никогда не имели романтических отношений с рыжеволосыми женщинами, но хотели бы попробовать. Среди женщин, 37% россиянок хотя бы раз были в отношениях с рыжеволосым мужчиной.

Фото: flickr.com by Antoine Chivot, CC BY-SA 2.0

Рыжеволосые женщины привлекают внимание мужчин: 81% опрошенных находят их весьма привлекательными. В свою очередь, рыжеволосые мужчины привлекают интерес 36% женщин. Однако, 4% мужчин и 27% женщин проявляют нейтральное отношение к этому цвету волос, пишет Газета.Ru.

При предпочитаемом цвете волос 50% мужчин выбирают рыжеволосых, 24% — брюнеток, а 20% — блондинок. С точки зрения женщин, наибольшим предпочтением пользуются брюнеты — 52% опрошенных выбрали их, на втором месте — шатены с 21%, и только 15% женщин привлекают рыжие мужчины.

Согласно исследованию, 42% мужчин привлекает стереотип о темпераментности рыжеволосых в постели, а 39% отмечают их уникальность и редкость. Сочетание рыжих волос и светлой кожи привлекательно для 24% респондентов, а 15% ассоциируют рыжеволосых с образом ведьм.

Большинство женщин (75%) привлекает редкость рыжеволосых мужчин, 19% нравятся сочетания рыжих волос и светлой кожи, а только 14% интересуют стереотипы о темпераментности рыжеволосых мужчин в постели.

Среди опрошенных мужчин 45% хотя бы раз состояли в отношениях с рыжеволосыми женщинами, при этом 5% предпочитают встречаться исключительно с такими женщинами. У 61% опрошенных женщин никогда не было романа с рыжеволосым мужчиной, а 37% имели такие отношения хотя бы один раз.

Мужчины в два раза чаще верят в стереотипы о рыжеволосых, чем женщины: 44% полагают, что рыжеволосые "бесстыжие и ненасытны в постели", а 13% считают их вспыльчивыми. Женщины более критично относятся к стереотипам: 71% не верят в них. Только 12% разделяют мнение о вспыльчивости рыжеволосых мужчин, 11% верят в их "ненасытность в постели", и только 5% считают, что рыжеволосые не седые.

Интересно также, что 44% мужчин не возражают, если их потенциальная партнерша перекрасит волосы в рыжий цвет.

Уточнения

Рыжие волосы — это один из генетически унаследованных типов цвета волос человека. Считается предпоследним по распространению (после блонда).

У рыжеволосых людей часто бывает бледная кожа и веснушки. Наиболее распространённый тип рыжих волос в Северной Европе, например, на Британских островах (в основном в Ирландии и Шотландии), а также в Удмуртии. Такие волосы характеризуются высокими уровнями красного пигмента феомеланина и относительно низким уровнем тёмного пигмента эумеланина. Рыжие волосы вызваны пигментом феомеланином, на выработку которого влияют определённые модификации гена MC1R. Фенотипически наличие рыжих волос требует наличия одного аллеля рыжих волос от каждого родителя.



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