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Топ-3 ошибки в похудении: больше так не делайте, это опасно для здоровья

Названы главные ошибки в похудении
2:27
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Прием таблеток для похудения

Таблетки для похудения (также называемые жиросжигателями) обещают быстрое решение, привлекая тех, кто стремится похудеть, но они могут быть опасными и неэффективными.

Названы главные ошибки в похудении
Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil, PDM

Некоторые лекарства для похудения могут вызывать тошноту, вздутие живота, головокружение и даже серьезные и постоянные побочные эффекты у некоторых людей.

Натуральные альтернативы таблеткам для похудения включают полезные жиры, хлорофилл, травы и детоксикационные средства. Одной из альтернатив этим добавкам является соблюдение средиземноморской диеты. Клинические испытания показали, что эта диета способствует снижению веса лучше, чем низкокалорийная диета, даже когда в ней нет физических упражнений.

Диета, состоящая только из белка

Диеты, ориентированные на белок, могут привести к тому, что вы будете есть меньше фруктов и овощей, которые содержат необходимые питательные вещества, такие как клетчатка, фолиевая кислота, витамин С, холин, калий и бета-каротин. Более того, белок содержит больше калорий на единицу измерения, чем углеводы, поэтому эта ограничительная диета со временем приведет к тому, что вы наберете вес.

Ешьте много овощей и фруктов (в которых очень мало калорий), нежирного мяса и полезных жиров. Следуя такой диете, вы потеряете лишний вес и сохраните высокий уровень метаболизма.

Отмена углеводов

Сокращение углеводов может помочь быстро снизить вес тела. Низкоуглеводные диеты сложны и потенциально опасны, поскольку значительное снижение потребления углеводов в сочетании с большим потреблением жиров может привести к повышению уровня холестерина, липопротеинов низкой плотности (ЛПНП).

Поскольку углеводы обеспечивают организм топливом и помогают поддерживать работу мозга, их исключение может привести к усталости и затруднить концентрацию внимания в течение дня.

Продукты, богатые углеводами, такие как фрукты, овощи и цельнозерновые продукты, полезны для вас и жизненно важны для вашего здоровья. Внесите одно небольшое изменение, например, сократите пару ломтиков хлеба в день, и вы станете на шаг ближе к своей цели.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. Может быть как целью при борьбе с ожирением, для нормализации состояния здоровья и повышения физической привлекательности, так и представлять собой медицинскую проблему, будучи симптомом заболеваний, например, анорексией.
 

Углево́ды (глици́ды) — органические вещества, содержащие карбонильную группу и несколько гидроксильных групп. Название этого класса соединений происходит от слов «гидраты углерода», оно было предложено Карлом Шмидтом в 1844 году. Появление такого названия связано с тем, что первые из известных науке углеводов описывались брутто-формулой Cx(H2O)y, формально являясь соединениями углерода и воды.
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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