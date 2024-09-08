Избавляемся от сухости и тусклости волос: яичные маски для шикарной шевелюры

Добавьте два яйца в оливковое масло и взбейте смесь. Нанесите эту маску на волосы и оставьте на 30-40 минут. Когда она высохнет, вымойте волосы мягким шампунем. Повторяйте процедуру раз в неделю.
Яичный желток в сочетании с экстрактом меда является отличным вариантом для тусклых и сухих волос. Проблема с тусклыми и сухими волосами заключается в том, что им не хватает блеска и сияния.
Нанесите маску и оставьте на волосах на 40-45 минут, в результате текстура волос улучшится. После мытья вы сможете заметить, что волосы стали намного более блестящими и послушными.
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.
Мёд — сладкий, густой, вязкий продукт, вырабатываемый пчёлами и некоторыми другими родственными насекомыми.
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Как только вы собрали последние плоды с ваших томатных кустов, пора задуматься о дальнейшей подготовке участка к следующему сезону.