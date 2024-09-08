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Избавляемся от сухости и тусклости волос: яичные маски для шикарной шевелюры

Как сделать яичные маски для волос для их роста и от сухости
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Яичная маска для роста волос

Добавьте два яйца в оливковое масло и взбейте смесь. Нанесите эту маску на волосы и оставьте на 30-40 минут. Когда она высохнет, вымойте волосы мягким шампунем. Повторяйте процедуру раз в неделю.

Как сделать яичные маски для волос для их роста и от сухости
Фото: freepik.com by diana.grytsku, PDM

Яично-медовая маска для сухих волос

Яичный желток в сочетании с экстрактом меда является отличным вариантом для тусклых и сухих волос. Проблема с тусклыми и сухими волосами заключается в том, что им не хватает блеска и сияния.

Нанесите маску и оставьте на волосах на 40-45 минут, в результате текстура волос улучшится. После мытья вы сможете заметить, что волосы стали намного более блестящими и послушными.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

Мёд — сладкий, густой, вязкий продукт, вырабатываемый пчёлами и некоторыми другими родственными насекомыми.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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