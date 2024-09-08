Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секреты кулинаров: как правильно жарить яйца для идеальной яичницы
Qualcomm изучает возможность покупки активов Intel
Водителям назвали 5 способов продлить срок службы тормозных дисков
Какие знаки зодиака путешествуют больше всех
Nature Communications: учёные проанализировали природу спонтанных действий мозга
Российские водители стали мстить эвакуаторам за хамское поведение
Важные сентябрьские работы с кустарниками на даче: что необходимо сделать
У Покровска армия РФ пробивает третью линию обороны ВСУ
Важное правило от стюардесс: что обязательно нужно взять в поездку

Пора на помойку: три признака того, что любимая косметика пришла в негодность

Как определить, что любимую косметику уже пора выкидывать?
1:07
Моя семья » Красота и стиль

В современном мире косметика является неотъемлемой частью нашей жизни. Мы используем её каждый день, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность, скрыть недостатки и просто улучшить настроение. Однако со временем косметика может портиться, и возникает вопрос: как понять, что её пора выбрасывать?

Как определить, что любимую косметику уже пора выкидывать?
Фото: pexels.com is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Чтобы определить, когда косметику следует выбросить, обратите внимание на следующие признаки:

  1. Запах: если продукт приобретает кислый, прогорклый или затхлый запах, его следует немедленно выбросить.
  2. Консистенция: если продукт становится густым, слишком жидким, образуются комочки или происходит расслоение, это указывает на изменение формулы и потерю эффективности.
  3. Цвет: если цвет продукта значительно изменился, например, розовая помада стала лиловой, это говорит о проблемах с продуктом.

Важно регулярно проверять состояние своей косметики и своевременно избавляться от испорченных продуктов, чтобы избежать возможных негативных последствий для кожи и здоровья в целом.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека. Косметикой также называют средства и способы ухода за кожей, волосами и ногтями, также ротовой полостью, применяемые с целью улучшения внешности человека, а также вещества, применяемые для придания свежести и красоты лицу и телу.

Срок годности (UBD англ. Use By Date; expiration date) — время хранения продуктов питания и др., в течение которого они остаются безопасными для употребления; может обозначаться датой, когда этот срок истекает (вместе с датой производства).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Как восстановить почву после томатов?

Как только вы собрали последние плоды с ваших томатных кустов, пора задуматься о дальнейшей подготовке участка к следующему сезону.

Возрождение томатной грядки: что сажать после сбора урожая для улучшения почвы
Минимализм уходит в прошлое: советы по обновлению интерьера
Белый цвет и минимализм больше не в моде: какие тренды в интерьере уйдут в прошлое
Т-90М "Прорыв". Современная машина, не имеющая соперников на танковом ринге мира
Готовим вкуснейшие щи: пошаговый рецепт и советы по приготовлению
МРК "Каракурт". Новый мощный корвет с ракетами "Калибр" или "Оникс" Дмитрий Плотников Политолог Гусий: охота ВСУ за поездами — тактика террористов Олег Володин Военно-полевая почта всегда приближала солдата и офицера к дому Сергей Лебедев
4 породы домашних кошек, которые могут сравниться с мейн-кунами
Главные сигналы для дачников: как понять, что пора собирать тыкву
Электросамокаты и велосипеды: новые вызовы для водителей на переходах
Электросамокаты и велосипеды: новые вызовы для водителей на переходах
Последние материалы
Секреты кулинаров: как правильно жарить яйца для идеальной яичницы
Qualcomm изучает возможность покупки активов Intel
Как определить, что любимую косметику уже пора выкидывать?
Водителям назвали 5 способов продлить срок службы тормозных дисков
Какие знаки зодиака путешествуют больше всех
Nature Communications: учёные проанализировали природу спонтанных действий мозга
Российские водители стали мстить эвакуаторам за хамское поведение
Важные сентябрьские работы с кустарниками на даче: что необходимо сделать
У Покровска армия РФ пробивает третью линию обороны ВСУ
Важное правило от стюардесс: что обязательно нужно взять в поездку
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.