Пора на помойку: три признака того, что любимая косметика пришла в негодность

В современном мире косметика является неотъемлемой частью нашей жизни. Мы используем её каждый день, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность, скрыть недостатки и просто улучшить настроение. Однако со временем косметика может портиться, и возникает вопрос: как понять, что её пора выбрасывать?
Чтобы определить, когда косметику следует выбросить, обратите внимание на следующие признаки:
Важно регулярно проверять состояние своей косметики и своевременно избавляться от испорченных продуктов, чтобы избежать возможных негативных последствий для кожи и здоровья в целом.
Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека. Косметикой также называют средства и способы ухода за кожей, волосами и ногтями, также ротовой полостью, применяемые с целью улучшения внешности человека, а также вещества, применяемые для придания свежести и красоты лицу и телу.
Срок годности (UBD англ. Use By Date; expiration date) — время хранения продуктов питания и др., в течение которого они остаются безопасными для употребления; может обозначаться датой, когда этот срок истекает (вместе с датой производства).
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Как только вы собрали последние плоды с ваших томатных кустов, пора задуматься о дальнейшей подготовке участка к следующему сезону.