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Красиво, модно и аккуратно: восемь правил нанесения жидкой помады

Как правильно наносить модную жидкую помаду, чтобы получилось аккуратно и красиво?
1:30
Моя семья » Красота и стиль

В мире красоты и моды жидкие помады занимают особое место. Они сочетают в себе элегантность, стойкость и удобство нанесения. Однако многие задаются вопросом: как правильно носить жидкие помады, чтобы выглядеть стильно и привлекательно, а не неряшливо, как это нередко, увы, получается? Мы расскажем вам о правилах использования жидких помад, которые помогут вам создать неповторимый образ.

Как правильно наносить модную жидкую помаду, чтобы получилось аккуратно и красиво?
Фото: freepik.com by ArthurHidden, PDM

Как правильно носить модные жидкие помады

  1. Запаситесь временем: идеальный макияж губ требует времени.
  2. Очистите кожу губ: используйте скраб для тщательного отшелушивания нежной кожи.
  3. Обеспечьте основу: матовая или глянцевая текстура помады должна быть дополнена консилером и лёгким тоном.
  4. Выберите подходящее покрытие: прозрачные и полупрозрачные покрытия подчеркнут естественный цвет губ, плотные пигменты дадут новый цвет.
  5. Используйте мягкий аппликатор: мягкая и нежная кисть обеспечит чёткий контур, грубая и толстая кисть затруднит нанесение.
  6. Наносите один слой: жидкие помады довольно пигментированы, обычно достаточно одного слоя.
  7. Дайте покрытию высохнуть: если результат вас не устраивает, дайте покрытию полностью высохнуть и удалите его с помощью масла.
  8. Не забывайте о бальзаме для губ: он вернёт комфорт вашим губам и сделает макияж более стойким.

Уточнения

Блеск для губ (калька из англ. lip gloss) — косметический продукт, придающий губам блеск и едва различимый цвет.
Чаще всего блеск для губ жидкой консистенции, но иногда производится в твёрдом варианте (не путать с гигиенической помадой). Он может быть полностью прозрачным или полупрозрачным, но также может содержать в себе блёстки или частички, придающие губам металлический блеск, эффект инея или эффект полных губ (с помощью коллагена).
 

Губна́я пома́да (фр. pommade, итал. pomata из лат. pōmum — «яблоко») — косметический продукт для яркой окраски, защиты и/или увлажнения губ. Состоит из красок, воска, спермацета, вазелинового масла, масла-какао, ароматических и других веществ.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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