Красиво, модно и аккуратно: восемь правил нанесения жидкой помады

В мире красоты и моды жидкие помады занимают особое место. Они сочетают в себе элегантность, стойкость и удобство нанесения. Однако многие задаются вопросом: как правильно носить жидкие помады, чтобы выглядеть стильно и привлекательно, а не неряшливо, как это нередко, увы, получается? Мы расскажем вам о правилах использования жидких помад, которые помогут вам создать неповторимый образ.
Как правильно носить модные жидкие помады
Блеск для губ (калька из англ. lip gloss) — косметический продукт, придающий губам блеск и едва различимый цвет.
Чаще всего блеск для губ жидкой консистенции, но иногда производится в твёрдом варианте (не путать с гигиенической помадой). Он может быть полностью прозрачным или полупрозрачным, но также может содержать в себе блёстки или частички, придающие губам металлический блеск, эффект инея или эффект полных губ (с помощью коллагена).
Губна́я пома́да (фр. pommade, итал. pomata из лат. pōmum — «яблоко») — косметический продукт для яркой окраски, защиты и/или увлажнения губ. Состоит из красок, воска, спермацета, вазелинового масла, масла-какао, ароматических и других веществ.
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