Красиво, модно и аккуратно: восемь правил нанесения жидкой помады

Как правильно наносить модную жидкую помаду, чтобы получилось аккуратно и красиво?

1:30 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В мире красоты и моды жидкие помады занимают особое место. Они сочетают в себе элегантность, стойкость и удобство нанесения. Однако многие задаются вопросом: как правильно носить жидкие помады, чтобы выглядеть стильно и привлекательно, а не неряшливо, как это нередко, увы, получается? Мы расскажем вам о правилах использования жидких помад, которые помогут вам создать неповторимый образ.

Фото: freepik.com by ArthurHidden, PDM

Как правильно носить модные жидкие помады

Запаситесь временем: идеальный макияж губ требует времени. Очистите кожу губ: используйте скраб для тщательного отшелушивания нежной кожи. Обеспечьте основу: матовая или глянцевая текстура помады должна быть дополнена консилером и лёгким тоном. Выберите подходящее покрытие: прозрачные и полупрозрачные покрытия подчеркнут естественный цвет губ, плотные пигменты дадут новый цвет. Используйте мягкий аппликатор: мягкая и нежная кисть обеспечит чёткий контур, грубая и толстая кисть затруднит нанесение. Наносите один слой: жидкие помады довольно пигментированы, обычно достаточно одного слоя. Дайте покрытию высохнуть: если результат вас не устраивает, дайте покрытию полностью высохнуть и удалите его с помощью масла. Не забывайте о бальзаме для губ: он вернёт комфорт вашим губам и сделает макияж более стойким.

Уточнения

Блеск для губ (калька из англ. lip gloss) — косметический продукт, придающий губам блеск и едва различимый цвет.

Чаще всего блеск для губ жидкой консистенции, но иногда производится в твёрдом варианте (не путать с гигиенической помадой). Он может быть полностью прозрачным или полупрозрачным, но также может содержать в себе блёстки или частички, придающие губам металлический блеск, эффект инея или эффект полных губ (с помощью коллагена).





Губна́я пома́да (фр. pommade, итал. pomata из лат. pōmum — «яблоко») — косметический продукт для яркой окраски, защиты и/или увлажнения губ. Состоит из красок, воска, спермацета, вазелинового масла, масла-какао, ароматических и других веществ.



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